Adiós a conducir a 120 kilómetros por hora, la medida silenciosa que está tomando el Gobierno
El cambio de los límites de velocidad
Parece que 2026 va a ser el año en el que digamos adiós a conducir a 120 kilómetros por hora en autopistas y en autovias, al menos en gran parte de ellas. Se trata de una medida silenciosa que está tomando el Gobierno para cambiar los límites de velocidad.
Y es que seguro que te has percatado de que en algunas carreteras donde hasta ahora se podía ir como máximo a 120 kilómetros por hora cuentan ahora con señales que limitan la velocidad a los 100 kilómetros por hora.
Esto no va a parar, sino que se seguirá extendiendo por la red de carreteras españolas y forma parte de una estrategia internacional para reducir la velocidad sin tocar el reglamento de tráfico. Una recomendación qeu llega tras un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) titulado "Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial" proponiendo la velocidad máxima de 100 kilómetros por hora en autovías.
Recomendación
Y vaya si se ha tomado en cuenta esta recomendación, ya que podemos ver nuevos tramos con la velocidad máxima reducida a 100 kilómetros por hora en muchas carreteras, y esto se irá incrementando. Posiblemente al final desaparezca el límite incluso de 120 kilómetros por hora.
