Ojo conductores, esto es lo que tienes que hacer si tienes una de las cuatro balizas V16 que la DGT había retirado / .

A unos días de la puesta en servicio de la obligatoriedad de llevar en nuestros coches balizas V16 conectadas, la DGT retiró cuatro modelos, causando confusión entre los conductores que habían adquirido uno de estos modelos. Y ahora, ¿qué tienen que hacer estos conductores?

Los modelos afectados son tres variantes del modelo V16IoT fabricados por la empresa china Yuyao Jiming Electronic y comercializadas bajo las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea. El cuatro modelo es el de Call SOS XL-HZ-001-VC, distribuido por la entidad Ditraimon.

Una baliza. / ,

Estas balizas se consideran sin vigencia, aunque en un principio superaron los ensayos.

"Hasta el fin de su vida útil"

Así que desde la DGT esos modelos de baliza V16 se pueden seguir utilziando "hasta el fin de su vida útil", tal y como confirmaron desde la DGT a Maldita.es. Con lo que los conductores que las tenían pueden estar tranquilos, no tendrán que comprarse una nueva.