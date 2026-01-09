La DGT lo confirma: todos los conductores que quieran van a poder conseguir dos nuevos puntos en el carné

El carné por puntos fue una de las novedades más destacadas en el tráfico en los últimos años (con permiso de las balizas V16 que están trayendo de cabeza a los conductores desde el 1 de enero). Pero quizá lo que muchos desconocen es lo que acaba de confirmar en un comunicado la Dirección General de Tráfico: se han puesto en marcha desde marzo del año pasado Cursos de Conducción Segura y Eficiente (CCSE por sus siglas) que permiten responder a las necesidades de quienes quieren mejorar sus destrezas o quienes no se sienten seguros o simplemente quieren reforzar conocimientos. Se trata de cursos que te dan dos puntos en el carné de conducir.

Tipos de cursos Reglas comunes: Bonificación máxima: 2 puntos (hasta 15). · Frecuencia: 1 curso de cada tipo cada 2 años. · Requisitos: permiso válido registrado en la DGT y saldo positivo de puntos. Curso Permiso en vigor Duración (mín. 6 h) Motocicletas

Zona urbana (motos y ciclomotores) AM, A1 o A2 Teoría: mín. 1,15 h

mín. 1,15 h Circuito cerrado: mín. 2,15 h

mín. 2,15 h Vías abiertas: mín. 2 h

mín. 2 h Conclusiones: 30 min Motocicletas

Carretera convencional A1, A2 o A Teoría: mín. 1,15 h

mín. 1,15 h Circuito cerrado: mín. 1,30 h

mín. 1,30 h Vías abiertas: mín. 2,45 h

mín. 2,45 h Conclusiones: 30 min Turismos B Teoría: mín. 1,15 h

mín. 1,15 h Circuito cerrado: mín. 2 h

mín. 2 h Vías abiertas: mín. 2,15 h

mín. 2,15 h Conclusiones: 30 min

Y no, esos cursos no son de los obligatorios que hay que hacer una vez que pierdes todos los puntos. “Cualquier conductor puede hacer de forma voluntaria esta formación para actualizar sus conocimientos prácticos y teóricos y ejecutar maniobras orientadas a evitar accidentes y a reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes”, asegura la propia Dirección General de Tráfico en el comunicado.

Los dos puntos extra se añaden, eso sí, “siempre que se tenga un saldo positivo”. Pero la bonificación será de solo uno si ya se tienen 14 (el máximo son 15) y no se obtendrá ninguna en el permiso si ya se tienen 15 puntos.

Tráfico / LNE

Los cursos (que se pueden ver en la tabla bajo estas líneas) se dividen en dos tipos: para turismos y para motocicletas. En este último caso se ofertan dos modalidades diferentes: en entornos urbanos y en carreteras convencionales aunque en este segundo caso solo para motocicletas.

Pero ojo porque tampoco se pueden hacer todos los cursos que uno desee. Solo se puede hacer un curso de cada tipo cada dos años. De tal manera que solo se pueden conseguir dos puntos cada dos años.

Para que las autoescuelas o cualquier empresa informativa pueda ofrecer estos cursos “el requisito previo es tener una certificación de un organismo que a su vez debe estar acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación de España”, según explicaba en su día Laura Peláez, jefa del Servicio del Permiso por Puntos de la Dirección General de Tráfico.