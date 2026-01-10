La Guardia Civil confirma el temor de muchos conductores: multan a una mujer por avisar de un control en un grupo de Telegram
La sanción va desde los 601 a los 30.000 euros
Agencias
La Guardia Civil en Ibiza ha levantado un acta de denuncia a una mujer por hacer uso no autorizado de datos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La pillaron avisando en un grupo de un control.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el pasado domingo agentes de la Guardia Civil de Santa Eulària que se encontraban realizando un punto de verificación de vehículos y personas en la EI200 de Ibiza dieron el alto a un turismo ocupado por dos mujeres, quienes, tras ser identificadas, continuaron la marcha.
Minutos más tarde, los agentes percibieron que el flujo de vehículos por esa vía disminuyó considerablemente, observando que varios vehículos tomaban un camino vecinal paralelo a la vía en la que se encontraban realizando el punto de verificación. Por ello, los guardias civiles comprobaron la existencia de un grupo en Telegram cuyo supuesto fin es comunicar las incidencias de carreteras existentes en la isla de Ibiza.
En el mensaje se podía leer que en la rotonda de Santa Eulària había un control y, por ello, iniciaron las gestiones pertinentes para averiguar la identidad de la persona que había escrito el mensaje en el grupo, que resultó ser una de las mujeres que habían sido identificadas en el control minutos antes.
Una vez localizada, se le comunicó que se había levantado acta de denuncia a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, concretamente en relación al artículo 36.23 por hacer uso no autorizado de datos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poniendo en riesgo el éxito del operativo. La sanción va desde los 601 a los 30.000 euros.
Desde la Guardia Civil han recordado que la difusión de este tipo de datos relativos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no está permitido y su uso inadecuado está sancionado por la ley.
