La DGT rectifica con la baliza V16: si tu dispositivo no está en esta lista tienes que cambiarlo
El dispositivo, obligatorio desde el 1 de enero, debe estar homologado
La baliza V16 es obligatoria desde el día 1 de enero de 2026 y aunque, de momento, no están multando por no llevarla tal como asegura el Ministerio del Interior, sí es obligatorio hacerlo. Y no vale cualquiera. Deben estar homologadas.
Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.
Debemos llevarla en la guantera del vehículo y, en caso de avería o accidente, activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo.
Desde la DGT facilitan a todos los conductores un listado de los modelos que sí pueden utilizarse; es decir, los fabricantes que venden balizas homologadas. Esta lista, que puedes consultar aquí, están todas las marcas con modelos certificados.
El estreno de la baliza
La DGT cifran "en aproximadamente unas 3.000 las balizas activadas a diario en España, que permiten dar aviso de su incidencia a través de los navegadores y en aquellos puntos donde hay paneles de mensaje variable". Atendiendo a estas estimaciones, este sábado, cuando se cumplen 10 días de la entrada en vigor de la medida habría ya 26.946 balizas en las carreteras.
Una cifra en aumento que contrasta con el número de multas impuestas a conductores que no llevan en sus vehículos las balizas obligatorias: hasta nuevo aviso, cero multas, como anunció este pasado jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el balance de siniestralidad en las carreteras españolas durante el año 2025.
