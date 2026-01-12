Ya es oficial, la UE trabaja en un carné de conducir europeo para 2028

Europa camina a una unión cada vez más integrada y podría ir de la mano de la creación de un carné de conducir europeo para 2028, una medida que podría cambiar las normas.

Y es que actualmente hay una falta de homogeneidad que genera desigualdades y vacíos legales que se quieren corregir. Bajo este argumento, la Comisión Europea está trabajando en una reforma de la Directiva del permiso de conducción.

Esto, en resumen, sería crear un carné de conducir europeo con las mismas normas para todos los Estados que forman parte de la UE, un permiso digital, que podría llevarse en el móvil pero que tendría validez en todos los países de la UE.

Controles y trámites

Asi serían más sencillos los controles o los trámites cuando no estamos en nuestro país de origen. O, por ejemplo, que si perdemos nuestro carné por una sanción grave, esto se siga manteniendo cuando salimos del país. Y es que actualmente esto no ocurre, aunque nos hayan retirado nuestro carné de conducir en España, podemos seguir conduciendo en otros países de la UE.