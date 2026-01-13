La Guardia Civil vigila el maletero de los conductores: no buscan la baliza, garantizan la seguridad

Cuando cogemos nuestro vehículo tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, como aquellos objetos que obligatoriamente tenemos que llevar con nosotros mientras conducimos. Y ahora, la Guardia Civil está vigilando el maletero de los conductores, no para buscar la baliza sino para garantizar la seguridad.

Y es que ya sabes que desde el 1 de enero de este año es obligatorio contar con una baliza V16 conectada con la DGT que sustituye a los triángulos reglamentarios. No llevarla encima puede acarrear una multa de 80 euros.

Además de la baliza, debemos tener encima la documentación del vehículo, así como los datos de la Inspección Técnica del Vehículo.

Pero hay algo más que debemos de llevar encima y que vigilará la Guardia Civil, sobre todo si circulamos por alguna de las quince carreteras afectadas por la nieve que hay en España, tal y como señala el cuerpo de seguridad del Estado en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter).

En la información destacan la obligatoriedad de llevar cadenas en el coche, algo que no todos los conductores tienen, quizá porque consideran que las cadenas solo ocupan espacio en el maletero.

Nuestra seguridad

Sin embargo, las cadenas pueden librarlos de tener un accidente, y es que es por nuestra seguridad.