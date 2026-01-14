La DGT ya vigila los coches de miles de conductores por lo que está sucediendo con la baliza V16

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero. Todos los conductores deben llevarla en su coche. Pero ¿dónde? Son cientos las dudas que todavía tienen los conductores. De ahí que el ministro del interior, Fernando Grande Marlaska, insistiera en que aún quedan días para que se empiece a multar.

Por eso la Dirección General de Tráfico ha colgado en su web un preguntas y respuestas.

¿Dónde debe llevarse?

El dispositivo debe guardarse en la guantera, estar accesible y cargado.

¿Dónde debe colocarse?

En la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y, en todo caso, garantizado su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que se pueda mantener estable sobre una superficie plana. Pero si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo V-16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, lo que le permitirá ser colocado en la puerta del conductor.

¿Cómo advertirá el resto de conductores que mi vehículo está inmovilizado por avería o accidente?

El haz luminoso te hará visible a 1 km de distancia en condiciones favorables. Además, como la baliza está dotada de conectividad, el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades.

Una vez que se activa, ¿cómo manda la señal? ¿Lo hace directamente o hay que utilizar el teléfono del usuario del vehículo?

Para el envío de la señal no es necesario usar el móvil del usuario del vehículo, ya que el dispositivo incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. En el momento en el que tengamos que señalizar que nuestro vehículo esta inmovilizado en carretera, lo único que debemos hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del mismo. No es necesario recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares.

Además, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares ninguna cuantía por el servicio de conectividad, ya que la legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste está contemplado en el precio de venta del dispositivo V-16.

Es importante recordar que la baliza V-16 sólo transmite la posición exacta del vehículo incidentado para evitar siniestros viales, pero no transmite ningún tipo de información personal ni del propio vehículo. Por lo tanto, no funciona como sistema de aviso a los servicios de emergencia o atención médica. Esta labor le corresponde a los ocupantes del vehículo, en la medida de lo posible.

¿La baliza se queda adherida a los coches con carrocería de aluminio o techo de cristal?

La baliza V-16 suele venir con un imán potente que permite adherirse a superficies metálicas. Si el vehículo tiene una carrocería de aluminio o un techo de cristal, es posible que no se adhiera con la misma fuerza que en las superficies de acero.

Para este tipo de casos, sería aconsejable adquirir un dispositivo que venga dotado de soporte con ventosa u otro tipo de sujeción. Es importante consultar las instrucciones del fabricante de la baliza V-16 para determinar la mejor forma de montaje y aseguramiento en diferentes tipos de vehículos.

Si el dispositivo adquirido no dispone de dichos accesorios, podría colocarse en el arco del chasis o en el panel de la puerta del conductor, siempre intentando que quede situado en la parte más alta posible y lo más horizontal posible respecto del suelo.

¿Cómo debe colocarse en el caso de vehículos dotados de una carrocería que sobresale por encima de la cabina, como vehículos pesados rígidos, articulados o autobuses, cuando queden inmovilizados de día en zonas de baja visibilidad?

La redacción del artículo 130 del Reglamento General de Circulación, permite al conductor que, en el caso de que pueda abandonar el vehículo con seguridad, es posible colocar la baliza V-16 en la parte posterior del vehículo. Corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

En caso de que el conductor no pueda abandonar el vehículo, deberá colocar la baliza en la parte accesible exterior más alta de la cabina. Si por altura no es posible acceder a esta zona, se podrá fijar sobre la puerta del conductor o en la parte lateral del vehículo.

En todo caso, es importante destacar que el dispositivo de preseñalización de peligro V-16 proporciona visibilidad de carácter virtual gracias al envío de una señal a la plataforma de vehículo conectado, la cual transmitirá la información a los organismos competentes en tráfico, quiénes a su vez, lo pondrán a disposición de los usuarios y proveedores de servicio a través del Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad. Además, si fuese posible, los Centros de Gestión de Tráfico podrán advertir del riesgo del vehículo parado a través de paneles de mensaje variable, en caso de existir estos en las proximidades.

Recuerda que también es obligatorio encender la luz de emergencia si el vehículo la lleva y, cuando proceda, las luces de posición y de gálibo, conforme establece el apartado 4 del referido artículo 130.

Si las balizas son para evitar los riesgos de tener que transitar por la calzada para situar los triángulos, al colocar y activar el dispositivo V-16 en caso de accidente o avería, ¿tendría que permanecer en el interior del vehículo hasta que vinieran los servicios de emergencia a auxiliarme?

El protocolo de abandono del vehículo no cambia con el uso de las balizas V-16.

De acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, “en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado”.

Por tanto, corresponderá al conductor valorar si es posible abandonar o no el vehículo en condiciones de seguridad.

¿Cómo debo señalizar en el caso de caída de mercancía a la carretera?

La colocación de la V-16 se realiza, en todo caso, en el vehículo. Se debe tener en cuenta que el haz luminoso puede alcanzar una distancia de hasta 1000 metros en condiciones favorables de visibilidad, lo que permite a los demás conductores tomar las medidas oportunas. En el caso de que no sea visible físicamente, lo será de modo virtual.