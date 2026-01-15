La DGT avisa: ya no hay margen de 20km/h para adelantar con la nueva ley de tráfico

Ya no se puede adelantar superando en 20 km/h el límite de velocidad en España; esta práctica fue eliminada por la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial que entró en vigor en 2022, prohibiendo exceder el límite máximo en cualquier caso para adelantar, incluso en carreteras convencionales, por seguridad y para armonizar con Europa.

¿Cómo afecta esta medida a los conductores? Ahora, debes respetar siempre la velocidad máxima señalizada para la vía, sea cual sea el tipo de adelantamiento que realices.

La reforma aprobada en 2022 no incrementa las sanciones a los infractores. "No se han aumentado las cuantías económicas de las sanciones de tráfico, hubo un debate y nos pareció que no estaban estos tiempos para aumentar las sanciones de tráfico", aclaraba el director de Tráfico, Pere Navarro.

El conjunto del proyecto de ley, que modifica la Ley de Tráfico de 2015, tiene como objetivo el agravamiento de las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción, como el uso del teléfono móvil al volante o el mal uso de los elementos de seguridad y protección del vehículo.

Entre las novedades que incluye esta reforma normativa destacan la penalización con seis puntos del carnet conducir sujetando el móvil con la mano; con cuatro no utilizar el cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil (sillitas infantiles), casco y otros elementos de protección; así como se establece la obligatoriedad del casco para los usuarios de vehículos de movilidad personal, como los patinetes.

La nueva ley también sustituye la infracción grave consistente en "utilizar" mecanismos de detección de radares o cinemómetros por el mero hecho de "llevar en el vehículo" esos dispositivos. El nuevo tipo infractor mantiene la pérdida de tres puntos que se asignaba a la anterior infracción.

Las claves que recoge la nueva ley