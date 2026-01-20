La otra cara de la obligatoriedad de la baliza V16: los robos en vehículos / .

Desde el 1 de enero todos los vehículos españoles tienen que llevar, de forma obligatoria, la baliza V16 conectada con la DGT. El problema ahora es los robos en vehículos, reporando varios sucesos en distintas partes de Madrid.

Hace años, los radiocasettes del coche eran uno de los botines más deseados por los ladrones, pero con su integración en los vehículos, dejó de serlo. Sin embargo, los ladrones saben que ahora todos los coches cuentan un dispositivo cuyo precio oscila entre los 30 y 60 euros, tal y como cuentan en Abc, quienes aseguran que se han dado casos en Barajas, Coslada y Leganés.

Señalan el caso ocurrido en Barajas, donde quince vehículos aparecieron con las ventanillas rotas, a todos les habían robado la baliza, además de los muchos desperfectos que los ladrones habían ocasionado en los coches.

Otros robos

Pero no solo buscan balizas, los ladrones de coches también se decantan por otras partes de los vehículos, como los catalizadores porque los ladrones buscan obtener metales como platino, ladio y rodio.