La otra cara de la obligatoriedad de la baliza V16: los robos en vehículos
Se han reportado robos en distintas partes de Madrid
Desde el 1 de enero todos los vehículos españoles tienen que llevar, de forma obligatoria, la baliza V16 conectada con la DGT. El problema ahora es los robos en vehículos, reporando varios sucesos en distintas partes de Madrid.
Hace años, los radiocasettes del coche eran uno de los botines más deseados por los ladrones, pero con su integración en los vehículos, dejó de serlo. Sin embargo, los ladrones saben que ahora todos los coches cuentan un dispositivo cuyo precio oscila entre los 30 y 60 euros, tal y como cuentan en Abc, quienes aseguran que se han dado casos en Barajas, Coslada y Leganés.
Señalan el caso ocurrido en Barajas, donde quince vehículos aparecieron con las ventanillas rotas, a todos les habían robado la baliza, además de los muchos desperfectos que los ladrones habían ocasionado en los coches.
Otros robos
Pero no solo buscan balizas, los ladrones de coches también se decantan por otras partes de los vehículos, como los catalizadores porque los ladrones buscan obtener metales como platino, ladio y rodio.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas