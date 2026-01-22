Un conocido empresario critica la baliza V16 obligatoria para los conductores en España: "Es completamente inútil"

Desde el pasado 1 de enero la baliza V16 conectada es obligatoria para los conductores en España y ya han salido muchas voces criticándola. Ahora se suma la de un conocido empresario, que defiende el modelo que se aplica en China, mucho más eficiente: "Es completamente inútil".

Estamos hablando de José Elías Navarro, quien ha hecho una publicación en su perfil oficial de la red social X (extinta Twitter) donde asegura que "nos obligan a gastarnos dinero en la baliza V-16 para el coche y no sirve de nada. Es completamente inútil. Es un aparato que emite luz y posición cuando tienes un problema en la carretera. Ya está. Eso es todo lo que hace".

En su lugar, comenta que "he estado en China y he visto cómo funciona la conectividad. Allí el coche se comunica con los semáforos y te dice en la pantalla cuántos segundos faltan para que se ponga en verde".

En su opinión, "el problema es que la comunicación de este dispositivo es totalmente unilateral, solo emite una luz para que te vean, dice que hay un accidente en un punto geográfico concreto y no sabe qué coche es ni quién ha tenido el accidente". Con lo que "al final, te quedas tirado y la baliza no te soluciona el problema".

Elías Navarro considera que "cuando tienes un accidente, lo que menos te apetece es ponerte a buscar los papeles del seguro en la guantera en medio de la carretera. La innovación habría sido aprovechar esa conectividad para cerrar el círculo. Un sistema que se conecte automáticamente con tu aseguradora. Que tú avises de que estás tirado y el sistema se encargue de mandarte la grúa, el taxi y el taller".

"Usar el sentido común"

Y es que "si obligamos a la gente a comprar algo y hacemos un despliegue masivo, hagámoslo bien. Solo hace falta usar el sentido común".