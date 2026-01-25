El laureado piloto español, muy contundente con la baliza v-16 tras parar a socorrer a un conductor: "Se ve mucho más los cuatro intermitentes que la baliza esa"

El laureado piloto español Joan 'Nani' Roma sostiene que la baliza V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera, "no se ve nada" y cree que son más visibles para el resto de usuarios los cuatro intermitentes del vehículo.

Así lo ha explicado durante una entrevista en 'La Revuelta', recogida por Europa Press, donde ha afirmado que el martes, saliendo de su pueblo, vio un accidente al salir de un cruce. "Me paré a ver si estaban bien y había la baliza esa. No se veía nada. Nada", ha asegurado.

"Yo me fui del Dakar y no lo había visto con nadie", ha comentado Nani Roma, al tiempo que ha reconocido que él todavía no lleva la baliza V16 en el coche. "Tengo que ir a comprarla", ha indicado.

A juicio del piloto, "se ve mucho más los cuatro intermitentes que la baliza esa". "Sin entender mucho del tema", Nani Roma ha destacado que los triángulos de emergencia se pueden colocar antes de una curva. "Hay gente seguramente más lista que nosotros que cree que va bien", ha zanjado.

La baliza v-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero. Debes llevarla en el vehículo, tal y como afirman de la Dirección General de Tráfico (DGT). El director de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este miércoles que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", ha indicado a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

La DGT cifran "en aproximadamente unas 3.000 las balizas activadas a diario en España, que permiten dar aviso de su incidencia a través de los navegadores y en aquellos puntos donde hay paneles de mensaje variable". Atendiendo a estas estimaciones, este sábado, cuando se cumplen 10 días de la entrada en vigor de la medida habría ya 26.946 balizas en las carreteras. Una cifra en aumento que contrasta con el número de multas impuestas a conductores que no llevan en sus vehículos las balizas obligatorias: hasta nuevo aviso, cero multas, como anunció este pasado jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el balance de siniestralidad en las carreteras españolas durante el año 2025.