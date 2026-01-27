La DGT lo hace oficial: así puedes ganar dos puntos extra en el carné de conducir

Reciclarse y obtener dos puntos extra en el carné de conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece un "todo en uno", con su nueva apuesta formativa: unos cursos especializados que cualquier conductor puede realizar voluntariamente para actualizar sus conocimientos prácticos y teóricos y ejecutar maniobras para evitar accidentes y reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.

A esta formación continua se suma que superar el curso permite a sus participantes obtener hasta dos puntos en el permiso de conducción, siempre que el saldo sea positivo. Eso sí, puntualiza la Guardia Civil, será solo de uno si ya dispone de 14, y no se obtendrá ninguna en el permiso si ya se tiene el slado total de 15.

La orden INT/209/2025 regula estos cursos, que se dividen en dos tipos: para turismos y para motocicletas. En este último se ofertan dos modalidades diferentes: en entornos urbanos (motocicletas y ciclomotores) y en carretera convencional (sólo motocicletas). También se fija que como máximo se bonificará por un curso de cada tipo cada dos años.

Formación en carretera

En los cursos, según destaca la DGT, cobra una especial importancia la formación en vía abierta, donde los alumnos circulan acompañados del instructor y se enfrentan a situaciones reales de tráfico como glorietas, intersecciones, cambios de carril, incorporaciones, adelantamientos, conducción sobre hielo, agua...

El contenido obligatorio en circuito cerrado incluye maniobras como frenada de emergencia y ejercicios de pericia, para saber mantener la distancia de seguridad o para conocer la diferencia entre la distancia que se recorre si se circula a 50 km/h o a 30 km/h.