La DGT lo hace oficial: así puedes ganar dos puntos extra en el carné de conducir
La nueva apuesta formativa de Tráfico la puede hacer de forma voluntaria cualquier conductor
Reciclarse y obtener dos puntos extra en el carné de conducir. La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece un "todo en uno", con su nueva apuesta formativa: unos cursos especializados que cualquier conductor puede realizar voluntariamente para actualizar sus conocimientos prácticos y teóricos y ejecutar maniobras para evitar accidentes y reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.
A esta formación continua se suma que superar el curso permite a sus participantes obtener hasta dos puntos en el permiso de conducción, siempre que el saldo sea positivo. Eso sí, puntualiza la Guardia Civil, será solo de uno si ya dispone de 14, y no se obtendrá ninguna en el permiso si ya se tiene el slado total de 15.
La orden INT/209/2025 regula estos cursos, que se dividen en dos tipos: para turismos y para motocicletas. En este último se ofertan dos modalidades diferentes: en entornos urbanos (motocicletas y ciclomotores) y en carretera convencional (sólo motocicletas). También se fija que como máximo se bonificará por un curso de cada tipo cada dos años.
Formación en carretera
En los cursos, según destaca la DGT, cobra una especial importancia la formación en vía abierta, donde los alumnos circulan acompañados del instructor y se enfrentan a situaciones reales de tráfico como glorietas, intersecciones, cambios de carril, incorporaciones, adelantamientos, conducción sobre hielo, agua...
El contenido obligatorio en circuito cerrado incluye maniobras como frenada de emergencia y ejercicios de pericia, para saber mantener la distancia de seguridad o para conocer la diferencia entre la distancia que se recorre si se circula a 50 km/h o a 30 km/h.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores