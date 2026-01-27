La nueva pegatina roja que comenzará a aparecer en algunos coches en 2026 y que no tiene nada que ver con la contaminación del vehículo

Desde principios de este año 2026 ya se está viendo en algunos coches una nueva pegatina roja que no tiene nada que ver con la contaminación del vehículo.

Y es que cada vez serán más los vehículos que lleven este distinto que se engloba dentro del Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizado que establece un código nacional para los ensayos y operaciones con vehículos automatizados, o conducidos de forma remota, que pretendan operar en cualquier etapa previa a su puesta en servicio en vías públicas de España (cubriendo desde prototipos a pre-homologación).

Por ello, este programa parte con el objetivo de avanzar en la definición de la política de circulación segura y de certificación, además de mejorar la transparencia pública relacionada con la seguridad de vehículos automatizados, permitiendo así el desarrollo responsable de esta tecnología.

Nueva etiqueta roja de la DGT. / DGT

El Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados es el marco regulador bajo el cual se autorizará y supervisará el régimen de operaciones y circulación para pruebas y ensayos de vehículos automatizados en vías abiertas al tráfico general objeto del Real Decreto Legislativo 6/2015.

El programa se establece para complementar y profundizar los esfuerzos de supervisión, reglamentación, investigación y transparencia, así como para apoyar la innovación y avance de la tecnología y de la industria de la automoción. Este marco también tiene como objetivo materializar la oportunidad de convertir a España en un espacio pionero y líder en el ámbito de la tecnología de vehículos automatizados, intentando aportar soluciones que permitan contribuir a superar o aliviar ciertas deficiencias o externalidades del sistema de transporte actual.

Y para la realización de las pruebas y ensayos autorizados, los vehículos automatizados deberán llevar un distintivo específico, una pegatina roja que recuerda a las pegatinas medioambientales.

Fases de pruebas

Por el momento habrá tres fases de pruebas en el programa en función de la madurez tecnológica y el alcance más o menos amplio de las operaciones. En cada fase se establecen una serie de requisitos mínimos de elegibilidad y es el solicitante quién debe indicar la fase en la que quiere participar en el programa en función del desarrollo tecnológico concreto. Por un lado, está la fase controlada, después la extensiva y una última considerada como predespliegue, que será previa a la puesta en servicio del vehículo.