Multado con 600 euros y eliminación de puntos: la sanción que va a llegar a cientos de conductores en los próximos días por lo ocurrido ayer en la autopista

Un total de siete personas perdieron la vida en siniestros viales registrados en las carreteras españolas durante este pasado fin de semana.

Entre las 15.00 horas del pasado viernes y las 24.00 horas del domingo se produjeron siete siniestros mortales en las vías interurbanas de España, en los que fallecieron otras tantas personas, según informó este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los siniestros mortales se produjeron en Crevillent (Alicante), Villarejo del Valle (Ávila), Santa María del Camí (Baleares), Villares del Saz (Cuenca), Calahorra (La Rioja), Piñuécar-Gandullas (Madrid) y Antigua (Las Palmas).

Cuatro víctimas mortales eran usuarias vulnerables, concretamente dos motoristas, un ciclista y un peatón.

Cinco siniestros mortales ocurrieron en carreteras convencionales -esto es, vías de un carril por sentido y sin separación física entre ambos- y dos en autopista o autovía. Hubo tres salidas de la vía, tres colisiones y un atropello.

Para extremar la seguridad y la vigilancia en las carreteras, la Dirección General de Tráfico anunciaba ayer en los carteles de la autopista que había controles aéreos para reforzar la seguridad de los viajeros. La DGT cuenta con trece helicópteros de este tipo pero sólo diez de ellos tienen instalada la famosa cámara que es capaz de poner multas de velocidad desde el aire. Estas cámaras captan la velocidad (y la matrícula) de los vehículos que se encuentran a una distancia de menos de un kilómetro.

Como te decíamos, el helicóptero de la DGT se posiciona sobre el vehículo para mantener una visión directa de éste. No hay preferencia por el sentido en que circule, ya que las imágenes pueden captarse de frente o desde atrás sin problema gracias a la cámara de alta definición con la que cuenta el helicóptero. El aparato está controlado por un operador que enfoca al vehículo en cuestión mientras el piloto orienta el helicóptero de la mejor forma posible para captar las imágenes.

La DGT puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros. Los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.