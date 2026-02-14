Tráfico lo confirma: los coches que pueden circular a 150 km/h en España sin ser multados

En España, una de las multas de tráfico más frecuentes es la de circular a más velocidad de la permitida. Dos de cada tres denuncias son, de hecho, por pisar el acelerador más de la cuenta. El límite máximo permitido en nuestro país, como ya es bien sabido, son los 120 kilómetros por hora en autopistas y autovías. Sin embargo, hay excepciones. Según confirma la Dirección General de Tráfico (DGT), hay coches que pueden circular a una velocidad mayor dentro de la legalidad, es decir, sin multas. Esos son los vehículos que llevan el distintivo V-12.

En un momento en el que el dispositivo V-16 está en boca de todos (es la famosa baliza de emergencia para señalizar un coche accidentado o averiado), hay otras señales con nombre técnico parecido que la mayoría de conductores desconocen. Es el caso de la V-19, que no es otra cosa que la conocida pegatina de la ITV. O de las V-12, más conocida como "placa de ensayo".

Sirve para identificar a vehículos que están autorizados por Tráfico para realizar pruebas especiales en la carretera o investigaciones. El distintivo, que aparece como F.V., va colocado en parte delantera y trasera, y permite a los coches que lo llevan circular a 150 km/h, tal y como recoge el artículo 47 del Reglamento General de Vehículos.

Según explica la DGT, esto es para “fines científicos” y se hacen “estudios relacionados con la seguridad, movilidad y fluidez de la circulación vial o elementos estructurales de la misma”.

El tramo de Cataluña con señal de 150 km/h

Además, hay un tramo en España en el que se puede circular a 150 kilómetros por hora. Se trata de la autopista AP-7, a la altura de El Vendrell (Tarragona), y responde a un programa piloto para hacer puebas, usando la Inteligencia Artificial. Según explicó en su momento Tráfico, el experimento tendrá en cuenta distintos factores para determinar la velocidad máxima adecuada como la densidad del tráfico, la visibilidad, el estado de la carretera, meteorología...

España es uno de los países de la Unión Europea más conservadores en cuanto a los límites de velocidad. La mayoría tienen máximos más altos e incluso en algunos llegan a los 150 kilómetros por hora. Es el caso de la República Checa, que lejos de pensar en bajar, está probando la posibilidad de aumentar a 150 km/h haciendo ensayos.