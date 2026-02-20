Tráfico lo confirma: suben a 150 kilómetros por hora la velocidad en la que se puede circular de manera legal por las autovías de algunos países de la Unión Europea

Mientras que en España apuestan por reducir los límites de velocidad (actualmente, se puede circular como máximo a 120 kilómetros por hora) para aumentar la seguridad vial y reducir las emisiones, en otros países de la Unión Europea están tomando el camino contrario. En Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia... se puede circular a 130 km/h. En Polonia y Bulgaria el límite sube a los 140 km/h. Y, ahora, en la República Checa, podrán pisar el acelerado hasta los 150 km/h.

Esta medida responde a un proyecto piloto llevado a cabo por el gobierno del país que busca optimizar la eficiencia del transporte por carretera y probar en algunos tramos la velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. El Gobierno checo ha identificado tramos de sus autopistas que cumplen con los estándares de ingeniería más altos vistos, con radios de curvas más amplios, que abren la posibilidad a correr dentro de la legalidad.

Un laboratorio de 50 kilómetros

Actualmente, se está probando en un tramo de 50 kilómetros, que funciona como un laboratorio de pruebas, en el que se busca comprobar si el aumento de la velocidad puede coexistir con una baja siniestralidad. Las autoridades han implementado en esta vía de pruebas un sistema de señalización variable extremadamente avanzado.

Un límite de velocidad que cambia

Por ejemplo, se utilizan paneles digitales que permiten que el límite de velocidad de 150 sea dinámico. Así, cuando llueve, nieva o hace niebla, la velocidad máxima se reduce, asegurando la máxima seguridad en la carretera. De la misma forma, cuando las condiciones meteorológicas no son adversas o la densidad del tráfico es baja, los coches pueden acelerar hasta los 150 kilómetros por hora.

Un debate que va a más

El debate sobre los límites de velocidad va a más en el seno de la Unión Europea. Y cada vez son más los países que optan por reducir sus máximos para mitigar el impacto ambiental. Sin embargo, la República Checa mira hacia otra dirección y está convencido de que sus autopistas están preparadas para esas velocidades.

Una conductora. / Freepik

Las excepciones en España

En España sobrepasar el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias, según datos de la DGT. Aunque la velocidad máxima legal en España es de 120 km/h, existe una excepción en la que un coche puede alcanzar los 150 km/h por las carreteras españolas. Para esto, el vehículo debe llevar el distintivo V-12 y el artículo 47 del Reglamento General de Vehículos afirma que se fija como velocidad máxima estos 30 km/h más respecto al límite de velocidad existente en esa vía.

Si se trata de un vehículo con autorizaciones para pruebas o ensayos de investigación extraordinarios, puede circular a 150 km/h en carreteras españolas. Según explica la DGT, esto es para “fines científicos” y se hacen “estudios relacionados con la seguridad, movilidad y fluidez de la circulación vial o elementos estructurales de la misma”.

El tramo español en el que se puede circular a 150 km/h

Además, la DGT puso en marcha un programa piloto en la autopista AP-7, a la altura de El Vendrell (Tarragona) para hacer varias pruebas con la IA. Este experimento tendrá en cuenta distintos factores para determinar la velocidad máxima adecuada como la densidad del tráfico, la visibilidad, el estado de la carretera, meteorología...