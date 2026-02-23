Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: "La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida"
puede encontrarse en situación de imposibilidad material de colocar la baliza
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico que adapte la regulación del dispositivo de preseñalización V16 a los conductores con discapacidad que no pueden colocar por sí mismos las balizas luminosas en el techo del vehículo.
En un escrito dirigido al director de la DGT, Pere Navarro, el Cermi ha trasladado su preocupación ante la obligatoriedad, desde 2026, de colocar el dispostivo V16 en el punto más alto del vehículo y ha recordado que los usuarios de silla de ruedas y las personas de talla baja con acondroplasia que viajan solas puede encontrarse en situación de imposibilidad material de colocar la baliza.
El Cermi ha subrayado que el no cumplimiento de la obligación de instalar la baliza en el lugar exigido deriva en sanciones administrativas y dado que la persona con discapacidad puede encontrarse en la imposibilidad física de hacerlo, se estaría ante un supuesto de discriminación indirecta si no se contemplan alternativas razonables.
Por ello, Cermi ha solicitado a Tráfico una excepción para estos conductores y una regulación alternativa de ubicación segura y visible del dispositivo V16 y que esto se incorpore en las instrucciones que desarrollan la obligatoriedad del sistema.
Según la entidad, la adaptación de la normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida y sí garantiza el respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación.
Además, Cermi se ha ofrecido a colaborar técnicamente con la DGT para definir soluciones que compatibilicen la máxima seguridad vial con los derechos de las personas con discapacidad.
- Aviso a piragüistas y empresas de descenso en canoa: habrá limitaciones a la navegación en el río Sella durante tres meses
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el organizador plegable para cubiertos y palas de cocinas en el cajón: adiós a las bandejas con separación
- Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a un peatón de 65 años
- León se moviliza para forzar la expropiación del Puerto Pinos, medida que dejaría sin pastos a casi 1.500 reses de Mieres
- LaLiga anuncia que interpondrá un recurso contra la RFEF tras la resolución del Juez Único sobre el aplazamiento del partido del Oviedo en Vallecas
- La bailoterapia de Amador Valdés triunfa en La Corredoria
- La RFEF niega al Real Oviedo los tres puntos de Vallecas: el partido se considera 'no celebrado
- Ventanas deterioradas que precisan un cambio “urgente”, humedades y goteras, entre las deficiencias detectadas en cinco centros educativos de Oviedo