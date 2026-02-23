Primeras sanciones "por no usar correctamente" la baliza V-16: "Atención, conductores, multas de 200 euros", las autoridades ya están multado en una zona del norte del país

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto comparecer este miércoles 25 de febrero ante la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de la implementación de la obligatoriedad de la baliza de señalización de emergencia V16 en España, obligatoria desde el 1 de enero.

Según el orden del día, al que ha tenido acceso Europa Press, Grande-Marlaska también informará sobre el "caótico proceso" de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y sobre las acciones llevadas a cabo por la Dirección General de Tráfico (DGT) para informar sobre la nueva normativa.

Fue el PP el que pidió explicaciones sobre este asunto al titular de Interior y solicitó que acudiera a la Cámara Baja antes de que finalizara el mes de enero. Así, Marlaska tenía previsto comparecer ante la comisión el pasado 29 de enero, pero una "indisposición" del ministro obligó a desconvocar la sesión.

No obstante, el pasado 11 de febrero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el titular de la cartera de Interior volvió a defender el uso obligatorio de la baliza V16 en todos los vehículos que circulan por las carreteras españolas, mientras que el PP vinculó esta decisión con un nuevo caso de corrupción relacionado con el PSOE.

"El caso balizas será el nuevo 'caso Koldo' del PSOE", afirmó la diputada del PP Ana Vázquez, mostrando una baliza V16 con la luz de emergencia encendida desde su escaño. En su réplica, Marlaska afeó las "falsedades" difundidas por el PP e insistió en defender la V16 como un medio necesario para "salvar vidas". "Tómese en serio la seguridad", reclamó Marlaska, equiparando este dispositivo al carné por puntos, el cinturón de seguridad o bajar la tasa de alcohol al volante.

Ahora tal y como avisan, "ya se están poniendo las primeras sanciones. Las autoridades ya están sancionando a los conductores que no llevan o no utilizan de forma correcta esta baliza. Si, además, has señalizado de forma incorrecta el lugar del accidente, te pueden multar con 200 euros.

A partir de esta semana, sin especificar el día en concreto, la Ertzaintza comienza a sancionar las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la obligación de tener o usar la baliza V16. No tener el dispositivo luminoso o no utilizarlo en un caso de emergencia se considera una infracción leve, que conlleva una multa de 80 euros, es decir, la misma cantidad con la que se castigaba a quienes conducían y no llevaban o utilizaban los triángulos de preseñalización, han explicado desde informativos Telecinco.