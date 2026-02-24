Adiós a la baliza v-16: los vehículos que pueden circular sin el nuevo dispositivo de emergencia / .

La nueva baliza de emergecia v-16 conectada con la DGT es obligatoria en todos los coches desde el pasado 1 de enero. Pero no todos los coches están obligados a llevar encima este elemento de seguridad que sustituye a los triángulos de emergencia. Hay conductores que pueden decirle a adiós a la baliza v-16.

Y es que aunque la baliza v-16 es obligatoria para circular por las carreteras españolas, hay coches que no tienen esta obligación. Se trata de los vehículos extranjeros que circulen por las carreteras españolas.

La baliza v-16. / .

La legislación actual les permite circular por las carreteras españolas sin la baliza v-16, pero sí con los triángulos de emergencia. Esto se debe a que, según la legislación, estos coches tienen que cumplir la norma que se aplique en su país de origen.

Actualmente, España es el único país del mundo donde es obligatorio contar con la baliza v-16, ya que otros países cercanos como Francia o Italia no la reconocen como dispositivo de seguridad.

Eso no quita para que, si un vehículo español tiene un accidente en otro país fuera de España pueda utilizarla. Eso sí, no funcionará la conexión con la DGT, lo único que tendrá es una baliza luminosa que ayudará a que los coches que circulen aprecien que hay un accidente y circulen con más cuidado.

Por otro lado, ya hay un buen número de voces críticas con la obligatoriedad de la baliza. Incluso, el debate ha llegado a la UE y algunos entienden que podría hacer que su obligatoriedad fuese anulada.

Está por ver lo que ocurre en los próximos meses.

Multa

De momento, hay que llevarla, porque no tenerla supone una multa de 80 euros y los agentes ya están empezando a multar por ello.