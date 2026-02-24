Adiós a las pantallas táctiles en los coches: esto es lo que tendrán que hacer para mantener la máxima puntuación en seguridad
Algo que era muy común en los nuevos vehículos
Si imaginamos el coche del futuro, seguro que vemos un vehículo lleno de pantallas donde controlar absolutamente todo. Pues parece que este futuro se va a truncar, al menos de momento, y es que va a haber que decir adiós a las pantallas táctiles en los coches para mantener la máxima puntuación en seguridad.
Una petición que realiza el organismo europeo "Euro NCAP, tal y como cuenta La Razón. Pide que algunos controles básicos vuelvan a ser físicos porque su ubicación actual, en submenús dentro de las pantallas táctiles, distrae la conducción.
De no hacerlo, Euro NCAP no garantiza que las marcas mantengan la máxima puntuación en seguridad, algo que sería muy preocupante.
A ver, esto no quiere decir que desaparezca del todo la pantalla táctil, quizá se puede mantener para la climatización, pero no para encender las luces antiniebla o para activar los limpia-parabrisas, que son acciones que se realizan durante la conducción y que son mucho más accesibles con un botón determinado.
Tiradores
Otra cosa que parece destinado a volver atrás son los tiradores de las puertas. Y esto también tiene que ver con la seguridad, ya que los tiradores ocultos, que estéticamente lucen muy bien, son complicados de manejar cuando hay una emergencia.
- Muere un trabajador aplastado en el astillero Gondán
- Adiós a la ubicación en el coche de la baliza v-16: 'La normativa no compromete la finalidad de seguridad vial perseguida
- Pierde el control de su coche, invade otro carril, se estrella contra una valla y huye a la carrera en Gijón
- Galicia y Cantabria 'roban' consumidores a Asturias con sus normas comerciales menos restrictivas
- Fallece Sergi Martí, alma y promotor de La Benéfica junto a Rodrigo Cuevas y Nacho Somovilla
- El famoso bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdul da una clase de baile en El Berrón: 'En Asturias hay jóvenes con mucho talento
- La Guardia Civil vigila las guanteras en busca del papel actualizado: hasta 800 euros de multa por no llevarlo
- Condenada a tres años de cárcel una administradora de fincas de Gijón por robar 150.000 euros