Adiós a las pantallas táctiles en los coches: esto es lo que tendrán que hacer para mantener la máxima puntuación en seguridad

Si imaginamos el coche del futuro, seguro que vemos un vehículo lleno de pantallas donde controlar absolutamente todo. Pues parece que este futuro se va a truncar, al menos de momento, y es que va a haber que decir adiós a las pantallas táctiles en los coches para mantener la máxima puntuación en seguridad.

Una petición que realiza el organismo europeo "Euro NCAP, tal y como cuenta La Razón. Pide que algunos controles básicos vuelvan a ser físicos porque su ubicación actual, en submenús dentro de las pantallas táctiles, distrae la conducción.

Interior de un vehículo. / Freepik

De no hacerlo, Euro NCAP no garantiza que las marcas mantengan la máxima puntuación en seguridad, algo que sería muy preocupante.

A ver, esto no quiere decir que desaparezca del todo la pantalla táctil, quizá se puede mantener para la climatización, pero no para encender las luces antiniebla o para activar los limpia-parabrisas, que son acciones que se realizan durante la conducción y que son mucho más accesibles con un botón determinado.

Tiradores

Otra cosa que parece destinado a volver atrás son los tiradores de las puertas. Y esto también tiene que ver con la seguridad, ya que los tiradores ocultos, que estéticamente lucen muy bien, son complicados de manejar cuando hay una emergencia.