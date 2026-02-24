La DGT confirma la reducción de 20 kilómetros por hora a la velocidad máxima: el radar ya está en funcionamiento y marca nuevo límite

¿Adiós a conducir a una velocidad máxima y obligatoria de 120 kilómetros por hora en autovía? Ahora es una realidad debido a los novedosos radares que ha instalado la Dirección General de Tráfico en diferentes carreteras de España. Los límites de velocidad en España aparecen indicados en el Reglamento General de Circulación. Concretamente, en el artículo 48 se expresa que las velocidades máximas en vías fuera de poblado para turismos y motocicletas son de 120 km/h en autopista y autovía, y de 90 km/h en vía convencional. En el artículo 50 se especifica que el límite de velocidad en vía urbana puede ser de 50, 30 o 20 km/h, según el número de carriles por sentido de circulación.

Y no es todo. Con la Ley de Tráfico aprobada en 2021 se eliminó el margen de los 20 km/h para adelantar en vías convencionales. Las sanciones pueden llegar desde los 100 euros, hasta los 600 y perdida de puntos en el permiso de conducir.

uUa autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que la DGT considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA). De esta manera, se reduce el tramo de la autovía controlado de 120 km/h a 100.

¿Y cómo funciona este sistema? Los límites de velocidad la carretera se adaptan de forma remota por un operador o por los propios algoritmos que emplee la IA. Esta tecnología registra y procesa los datos en tiempo real, permitiendo ajustes automáticos en los límites de velocidad. Por ejemplo, en situaciones de tráfico denso o condiciones meteorológicas adversas, la velocidad máxima permitida puede reducirse para minimizar riesgos. Este enfoque proactivo busca prevenir accidentes antes de que ocurran, mejorando la seguridad vial. Se trata de una forma de medición que ya se ha aplicado con éxito en otros países como Alemania o Francia, donde se ha logrado reducir significativamente la siniestralidad en zonas de alto tráfico, tal y como explican desde la Generalitat.

Estos radares se han instalado, por el momento, en la AP-7 (El Vendrell–Maçanet) y AP-7 (Vilafranca–Martorell), en Cataluña, AG-55 (Galicia) y AP-8 (Gipuzkoa). Por ahora, Asturias no cuenta con estos tramos que reducen la velocidad de 120 a 100 km/h, algunos de forma permanente y otros con regulación en tiempo real, en la autopista.