La multa por colocar la baliza v-16 en el capó en una avería ya es una realidad: la pone en el lugar correcto pero recibe una sanción de casi 100 euros

La baliza v-16 sigue estando de actualidad por diversas razones. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que adapte la regulación del dispositivo de preseñalización de averías o emergencias V16 para "evitar situaciones de discriminación" hacia conductores con discapacidad física que no pueden colocar por sí mismos la baliza luminosa en el techo del vehículo.

Según ha informado este lunes, el Cermi pide a la DGT que prevea expresamente "una excepción para conductores con discapacidad física que no puedan colocar el dispositivo en el techo del vehículo por sí mismo".

Al mismo tiempo, la entidad reclama que se regulen modos alternativos de ubicación segura y visible del dispositivo V16 en estos casos, así como que se incorporen estas previsiones en las instrucciones, reglamentos o disposiciones técnicas que desarrollan la obligatoriedad del sistema.

Para ello, la organización ha remitido un escrito dirigido al director general de Tráfico, Pere Navarro, a quien ha trasladado su "preocupación" ante la obligatoriedad del dispositivo desde el pasado 1 de enero y su colocación en el punto más alto posible del vehículo, habitualmente el techo. En este sentido, el Cermi ha añadido que en estos supuestos el cumplimiento de la obligación reglamentaria "no resulta simplemente dificultoso, sino físicamente imposible, lo que podría derivar en la imposición de sanciones administrativas por una causa directamente vinculada a la discapacidad de la persona conductora". "Esta circunstancia podría constituir un supuesto de discriminación indirecta si no se contemplan excepciones o alternativas razonables", ha manifestado.

A la hora de colocar la baliza V-16 debe situarse en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y, en todo caso, garantizado su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que se pueda mantener estable sobre una superficie plana.

Debes saber que el uso de modelos no homologados es sancionable a partir de enero con una multa de 80 euros. Además, supone un riesgo para el conductor, ya que este tipo de balizas no trasmiten la localización del vehículo averiado al centro de gestión de tráfico para avisar de la inmovilización a otros conductores. En este sentido, la DGT recuerda que cada año fallecen una media de 25 personas atropelladas al salir de su vehículo averiado o siniestrado.