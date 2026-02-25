Tras la baliza v-16, el ministro Marlaska anuncia la nueva norma a la que estarán obligados todos los conductores y conlleva multas entre 500 y 1.000 euros: "Sin más retrasos"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este miércoles los "claros e importantes beneficios" de la baliza V16 frente a "los bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses, en muchas ocasiones alentados por la derecha y la ultraderecha y lo que es peor, de forma consciente y deliberada".

En su intervención en la Comisión del ramo del Congreso, Marlaska ha definido las balizas como "un dispositivo de preseñalización avanzado, de uso sencillo, que minimiza riesgos y que incrementa la seguridad". De hecho, ha detallado que, hasta el 15 de febrero, ha habido más de 100.000 activaciones de V16 publicadas en el Punto de acceso nacional de información de tráfico, lo que supone 2.300 activaciones al día.

En este sentido, el titular de la cartera de Interior ha resaltado que los estudios técnicos que avalan su "eficacia se basan en ensayos realizados por laboratorios acreditados". Además, ha agregado que tanto los dispositivos como las empresas fabricantes son sometidas a mecanismos de evaluación y revisión para la validación inicial y evidentemente también de forma periódica.

Marlaska también se ha referido al Balance de Siniestralidad Vial de 2025, cuando 103 peatones murieron en las carreteras, un 10% de los fallecidos en accidentes de tráfico, "entre otras razones, por salir de su turismo, y en algunos casos, para colocar los triángulos" de emergencia.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), aportados por el ministro, entre 2018 y 2024 "los fallecidos por atropello en carretera al bajarse del vehículo ascendieron a 159, una media de 24 personas por año". Según el ministro del Interior, el Gobierno apostó por la baliza V16 "desde el convencimiento de que ayudará a reducir este factor de mortalidad vial y porque se alinea de forma clara" con la estrategia de movilidad conectada "con un único objetivo: disminuir el número de víctimas mortales en carretera".

Asimismo, ha destacado los "claros e importantes beneficios" como que su colocación es "más fácil" y entraña "menos riesgo"; que proporciona visibilidad virtual ya que, una vez activado, envía la localización del vehículo a la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0 en tiempo real; se hace visible a 360 grados y desde una "mayor distancia".

En situaciones de niebla, lluvia o visibilidad reducida, la irradiación del sistema óptico y la intensidad luminosa del dispositivo harán al vehículo accidentado visible con mucha más antelación y sin causar deslumbramiento, ha apuntado.

"Es especialmente seguro e inclusivo para personas con movilidad reducida, ya que facilita el proceso de señalización por la facilidad en su colocación", ha dicho, al tiempo que ha añadido que es "importante" en el caso de personas con diversidad funcional, mayores, mujeres embarazadas y vehículos que lleven pasajeros menores de edad o viajen con mascotas.

Entre otras cuestiones, ha negado que las balizas geolocalicen de manera permanente o envíen datos personales del conductor o que haya que instalar ninguna aplicación ni registrar ningún dato. A su juicio, "no tiene justificación alguna empeñarse en cuestionar de forma engañosa una herramienta basada en criterios técnicos y de seguridad contrastados".

Finalmente, ha hecho un "enérgico" llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que aprueben, "sin más retrasos", la Proposición de Ley que reduce la tasa máxima de alcohol permitida para conducir. "Por favor, dejemos atrás las pugnas partidistas, enredos y excusas", ha pedido el ministro.