La DGT aclara dónde deben colocar los motoristas las baliza v-16 en caso de avería tras la nueva norma: multa de 200 euros

La baliza v-16 ha llegado para quedarse. Su uso ha generado polémica entre miles de conductores, que dudan sobre su utilidad. El dispositivo debe guardarse en la guantera, estar accesible y cargado y debe colocarse en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado y, en todo caso, garantizado su máxima visibilidad. Las especificaciones sobre su diseño exigen que se pueda mantener estable sobre una superficie plana. Pero si por la altura no es posible acceder al techo del vehículo, el dispositivo V-16 deberá estar dotado de algún medio, como un imán, lo que le permitirá ser colocado en la puerta del conductor.

Una vez activada, el haz luminoso te hará visible a 1 km de distancia en condiciones favorables. Además, como la baliza está dotada de conectividad, el resto de vehículos recibirá la información del accidente o avería a través de los navegadores, las aplicaciones de movilidad o los ordenadores de a bordo. Por su parte, los conductores de vehículos antiguos o sin este tipo de tecnología podrán informarse del incidente a través de los Paneles de Mensaje Variable que estén en las proximidades. Para el envío de la señal no es necesario usar el móvil del usuario del vehículo, ya que el dispositivo incluye en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM no extraíble que se encargan de realizar la conexión. En el momento en el que tengamos que señalizar que nuestro vehículo está inmovilizado en carretera, lo único que debemos hacer es encender la baliza y colocarla en el exterior del mismo. No es necesario recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares.

Además, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares ninguna cuantía por el servicio de conectividad, ya que la legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste está contemplado en el precio de venta del dispositivo V-16.

Según la dirección General de Tráfico (DGT), están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa con las motos? Pues en el caso de las motocicletas, se recomienda su utilización por razones de seguridad aunque no existe obligación. “En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera”, explican desde la propia DGT.

Eso sí, e caso de avería debes andar con mucho ojo ya que te pueden multar con 200 euros. Y no, no es por llevar la baliza, si no otro elemento de seguridad que, a priori, no es obligatorio. Se trata del chaleco reflectante. "Aunque no es obligatorio llevarlo puesto cuando circulamos, sí se recomienda utilizarlo en marcha, en especial en zonas de baja visibilidad o con mala climatología, porque nos hace más visibles al resto de los usuarios del tráfico, y por tanto se convierte en un elemento extra de seguridad", explican desde Repsol. "No llevar el chaleco reflectante cuando es obligatorio hacer uso de él, conlleva una sanción de 200 euros, con lo cual no es un tema que carezca de importancia. La multa no devenga pérdida de puntos, afortunadamente, pero es una cuestión lo suficientemente importante como para no tomárnoslo a la ligera".