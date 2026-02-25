Multado con 200 euros y 4 puntos menos por no respetar la cuenta atrás en la rotonda de Oviedo: la multa que ya está llegando a los conductores

Uno de los mayores temores de miles de conductores a la hora de desplazarse en coche es ser sancionado con una multa de tráfico. Las de velocidad son las que se llevan la medalla de oro y los radares, los que más cazan.

Pero no solo hay radarse de velocidad. Existe otro tipo de dispositovo que es uno de los más temidods, dado que emite una de las sanciones más elevadas, conlleva pérdida de puntos y, en muchas ocasiones, suele cazar por un merio despiste del conductor. Se trata de los radares foto-rojo.

Este tipo de radares no mide la velocidad, si no que toman cuenta de aquellos conductores que se saltan un semáforo en rojo. Cada vez hay más de estos dispostvos en las grabndes ciudades instalados en puntos estratégicos donde se registra un tráfico fluido. en Oviedo, en lo que respecta a los foto-rojos, la avenida de Santander es el sitio donde los usuarios de los vehículos suelen exponerse más a ser multados. Las 1.866 denuncias por saltarse las señales luminosas en rojo suponen casi la mitad de los 3.876 expedientes abiertos por estos dispositivos en toda la ciudad.

El de plaza de Castilla, por su parte, tiene una cuenta atrás con los segundos que quedan para el cierre del paso. Una 'ayuda' que desde el grupo municipal de Vox piden que se instale en todos los semáforos con fotorrojo de Oviedo: “Cuando un conductor no sabe si el semáforo va a ponerse en rojo en cuestión de segundos, se producen frenazos bruscos y decisiones precipitadas que pueden aumentar el riesgo de accidentes y la desconfianza en estos sistemas”, añadió Sonsoles Peralta, portavoz de Vox.

Ya sea por una distracción o por estar circulando a una velocidad mayor de la permitida, saltarse un semáforo en rojo es una infracción grave que se sanciona con severidad, por los peligros que conlleva para la seguridad del resto de usuarios de la vía, ya sea a pie (por la posibilidad de un atropello) o circulando en otro vehículo (al poderse producir un choque).

Obedecer las indicaciones de los semáforos que regulan el flujo del tráfico es, por los motivos ya señalados, de vital importancia. Lo recuerda así el Código General de Circulación, que en su artículo 146 especifica que, ante una luz roja no intermitente, “los vehículos no deben rebasar el semáforo ni, si existe, la línea de detención anterior más próxima a aquel”. Además, si el semáforo estuviese dentro o al lado opuesto de una intersección, “los vehículos no deben internarse en esta ni, si existe, rebasar la línea de detención situada antes de aquella”, informan desde RACE:

Si, por el motivo que fuere, acabaras saltándote un semáforo en rojo, ten presente que es una infracción grave castigada con una multa de hasta 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir. Esta infracción puede llegar directamente de manos de un agente de la autoridad, o como consecuencia de haber sido captado por las cámaras de alguno de los 433 radares de semáforo (conocidos como radares ‘foto-rojo’) hoy presentes en las ciudades españolas