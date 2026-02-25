Multado tras sufrir una avería por no ser localizable por la baliza v-16 pese a tenerla en el capó: la Guardia civil ya sanciona
Una sanción que pilla por sorpresa a los conductores
La baliza v-16 sigue rodeada de polémica desde su implantación el 1 de enero de 2026. Pese a un periodo de adaptación, "ya se están poniendo las primeras sanciones. Las autoridades ya están sancionando a los conductores que no llevan o no utilizan de forma correcta esta baliza. Si, además, has señalizado de forma incorrecta el lugar del accidente, te pueden multar con 200 euros.
A partir de esta semana, sin especificar el día en concreto, la Ertzaintza comienza a sancionar las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la obligación de tener o usar la baliza V16. No tener el dispositivo luminoso o no utilizarlo en un caso de emergencia se considera una infracción leve, que conlleva una multa de 80 euros, es decir, la misma cantidad con la que se castigaba a quienes conducían y no llevaban o utilizaban los triángulos de preseñalización.
Eso sí, hay que tener mucho cuidado con qué baliza se lleva, ya que en caso de sufrir una avería y colocarla correctamente, el conductor puede ser sancionado. El uso de modelos no homologados es sancionable a partir de enero con una multa de 80 euros. Además, supone un riesgo para el conductor, ya que este tipo de balizas no trasmiten la localización del vehículo averiado al centro de gestión de tráfico para avisar de la inmovilización a otros conductores. En este sentido, la DGT recuerda que cada año fallecen una media de 25 personas atropelladas al salir de su vehículo averiado o siniestrado, cuentan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
OCU sigue detectando la venta online de balizas luminosas V16 de señalización no homologadas, aunque ahora en mucha menor medida. Como también ha observado una bajada del precio mínimo de los modelos homologados: de 40 euros antes del verano a 30 euros en la actualidad. En cualquier caso insta a DGT para que vigile la comercialización de balizas V16 no homologadas y se asegure de su retirada en las plataformas de venta online.
Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta. Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), "únicamente son válidos las marcas y modelos publicados en el apartado Marcas y modelos certificados son los que han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados y, por lo tanto, cumplen con lo dispuesto en el ANEXO XI “SEÑALES EN LOS VEHÍCULOS” del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. Ten en cuenta que los dispositivos de preseñalización de peligro V-16 están destinados exclusivamente a la visibilización del vehículo accidentado y la indicación de su ubicación a la Dirección General de Tráfico, de modo que no podrán incorporar funcionalidades adicionales.
