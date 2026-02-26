La DGT, muy seria con la multa de 400 euros que van a recibir los conductores en las próximas horas tras la "campaña específica de control": la Guardia Civil revisa el interior de los vehículos

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han inspeccionado en una semana a un total de 26.189 vehículos (24.143 camiones y 2.046 autobuses) y han denunciado a 5.502 conductores de camiones y 204 de autobuses por incumplimientos de la normativa.

Así lo ha dado a conocer este jueves la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha desarrollado una campaña específica de control de estos vehículos, entre el 9 y el 15 de febrero, bajo la denominación Operation Truck&Bus, organizada a nivel europeo por la asociación de policías ROADPOL.

En esta operación, 45 camiones y un autobús quedaron inmovilizados al no reunir las condiciones necesarias para continuar circulando con garantías de seguridad.

Además, 60 conductores dieron positivo en alcohol o drogas. En concreto, 13 conductores (12 de camión y dos de autobús) superaron la tasa máxima permitida de alcohol para conducir, mientras que 45 conductores de camión y uno de autobús arrojaron resultado positivo en otras sustancias.

Por exceso de velocidad fueron denunciados 451 conductores de camión y 15 de autobús. No obstante, los incumplimientos más frecuentes continúan siendo los relacionados con tiempos de conducción y descanso. En total, fueron denunciados 2.961 conductores, de ellos 2.878 conductores de camiones y 83 de autobús por incumplir los horarios establecidos en la normativa.

Asimismo, el uso incorrecto del tacógrafo, así como el fraude y la manipulación de este han generado 257 denuncias, 225 a conductores de camiones y 32 de autobuses. Las multas por infracciones de tacógrafo en España son severas, clasificándose en leves, graves y muy graves, con sanciones que oscilan entre 100 euros y más de 6.000 euros, además de la posible inmovilización del vehículo. Las sanciones leves van desde 200 hasta 400 euros.

En cuanto a las condiciones en las que circulaban, se detectaron 703 camiones y 33 autobuses circulando con deficiencias detectadas en la Inspección Técnica de Vehículos relativas al sistema de frenado, dirección, neumáticos y ejes entre otros. Además, 429 conductores de camión y uno de autobús fueron sancionados por irregularidades en la sujeción de la carga o por exceso de peso.

Por último, 991 conductores no disponían de la documentación correcta del vehículo, del conductor o del operador, por lo que también fueron denunciados