La importancia de la baliza v-16 a la hora de pasar la ITV este 2026 tras el comunicado de Marlaska: "La obligatoriedad de llevar una baliza V16 certificada y con todas las características"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este miércoles que no se impondrán "muchas más" sanciones por no utilizar las balizas de señalización V16 que por los triángulos de emergencia.

En su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro ha señalado que no cuenta con el "número de sanciones" impuestas desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza, pero ha asegurado que en 2025 "se pusieron cinco millones de sanciones" y, "de ellas, por los triángulos, fueron 400, es decir, el 0,0008% aproximadamente".

Así respondía el titular de la cartera de Interior a los portavoces de PP, Ángel Ibáñez, y de Bildu, Jon Iñárritu, que le han preguntado por la flexibilidad en la aplicación de la norma y "porque con todos los vaivenes que han tenido, la gente todavía no se aclara y no sabe a qué atenerse".

En este sentido, Grande-Marlaska también ha insistido en que la V16 es obligatoria desde el 1 de enero, pero "lo que no hay es una política, una instrucción de poderse a hacer los controles aleatorios" como ocurre con el consumo de alcohol, de drogas o el exceso de velocidad.

"Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

En este contexto, el titular de la cartera de Interior ha indicado que el Gobierno se ha dirigido a las empresas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para que cuando lleven a cabo las revisiones de los vehículos "simplemente recuerden a los conductores la obligatoriedad de llevar una baliza V16 certificada y con todas las características".

Cabe recordar que la Comisión Europea ha descartado que la obligatoriedad en España de la baliza V16 conectada como sustituto del triángulo de emergencia vulnere el derecho comunitario y ha subrayado que la regulación de estos sistemas no está reglada a nivel de la UE, por lo que corresponde a los Estados miembro establecer sus propias normas en materia de seguridad vial.

En respuesta a tres iniciativas presentadas en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la compatibilidad de las balizas con el derecho europeo, un alto funcionario del Ejecutivo comunitario ha sostenido que el Gobierno se ha amparado en la prerrogativa que le concede el Convenio de Viena sobre el tráfico que les permite definir dispositivos para garantizar la seguridad vial.

"Evaluando el cumplimiento con la ley europea, es que no hay ley europea que cubra estos dispositivos. No se ha infringido la legislación europea. Las autoridades españolas han recurrido a la prerrogativa que les concede el Convenio de Viena sobre el tráfico vial y que les permite definir un nuevo dispositivo", ha afirmado la Comisión. Por tanto, ha desarrollado, "atañe a los países miembro" las normas viales porque no está reglamentadas a nivel comunitario, asunto en el que ha definido a nuestro país como "un campeón de la seguridad vial" por haberse situado por debajo de la media europea en el número de víctimas mortales.