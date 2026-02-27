Multado con 200 euros por tener la baliza v-16 bien colocada pero olvidar el fallo lateral: la Guardia Civil vigila las líneas de los vehículos

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la baliza v-16, que comenzó a ser obligatoria el pasado 1 de enero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que no se impondrán "muchas más" sanciones por no utilizar las balizas de señalización V16 que por los triángulos de emergencia. En su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro ha señalado que no cuenta con el "número de sanciones" impuestas desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza, pero ha asegurado que en 2025 "se pusieron cinco millones de sanciones" y, "de ellas, por los triángulos, fueron 400, es decir, el 0,0008% aproximadamente".

"Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

Pero existen otras sanciones que hay que tener en cuenta. Supongamos que nuestro coche tiene una avería, colocamos correctamente la baliza v-16, pero hay un detalle que pasamos por alto y que puede ser motivo de multa: el neumático. Un neumático desgastado, aboyado o mal inflado pone en peligro nuestra seguridad, ya que disminuye el agarre, aumenta la distancia de frenado, y multiplica el riesgo de sufrir el temido aquaplaning. Además eleva el consumo de combustible, e incrementa por tanto las emisiones de CO2 a la atmósfera. La vida útil de un neumático comienza en el mismo momento de la instalación en el vehículo y esta se incrementará o disminuirá dependiendo de factores como: su diseño, los hábitos del conductor, el clima, las condiciones de la carretera y los cuidados que se dispensan al neumático. Por eso es imposible saber cuándo hay que cambiar exactamente las ruedas, por lo que lo que hay que revisarlo constantemente. Lo más recomendable es una vez al mes, o antes de emprender un largo viaje.

En Asturias, han aumentado las denuncias de tráfico en 2024 por neumáticos en mal estado. En concreto hablamos de 690 sanciones frente a las 653 de 2023. La multa por circular con neumáticos en mal estado en España es de 200 euros por cada neumático defectuoso, lo que puede sumar hasta 800 euros si los cuatro están afectados. El estado inadecuado se refiere a una profundidad del dibujo inferior a 1,6 mm, o la presencia de grietas, deformaciones o cristalinidad. Además de la sanción económica, los agentes de tráfico pueden inmovilizar el vehículo si considera que supone un peligro grave para la circulación.