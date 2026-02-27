Multado con 200 euros en plena calle por "guardar el sitio": la Guardia Civil se pone seria con este práctica habitual

Aparcar es uno de los mayores quebraderos de cabeza para los conductores. Buscar sitio, tener la suerte de encontrarlo y proceder a dejar el coche nos lleva más tiempod el que nos gustaría, sobre todo si vivimos en grandes ciudades.

Una de las prácticas habituales de muchos usuarios es guardar el sitio para aparcar. La duda es si es legal o no guardar el sitio en plena calle. Desde la DGT se aclara perfectamente. Pese a las dudas que se tienen en torno a este comportamiento, no son pocas las personas que lo hacen cada día. En más de una ocasión algún familiar o amigo tuyo te ha dicho la típica frase: “aquí cerca hay un sitio, te lo guardo”. Sin embargo, poca gente sabe hasta qué punto esto es legal.

La DGT aclara que este acto es totalmente ilegal, no por temas morales sino de tráfico ya que si bloqueas la entrada a ese sitio en la calle se considera obstrucción, al no tener la potestad para bloquear la calle. De hecho, si lo haces te puedes llevar una multa de hasta 80 euros.

Además, otra de las razones de por qué esto no está permitido lo explica igual la DGT. El reglamento indica que los peatones no podrán quedarse en el arcén o calzada si existe un refugio cercano como, por ejemplo, la zona peatonal. Por ello, no te puedes quedar guardando el sitio, sino que deberás permanecer en el sitio seguro hasta que el coche llegue. El artículo 122.6 del Reglamento General de Circulación recoge esta norma de la siguiente manera: "Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un vehículo, y para subir a este, solo podrá invadir aquella cuando ya esté a su altura".

De la lectura de esta norma, explican desde RACE, se deduce que no está permitido que un peatón esté invadiendo la calzada para guardar una plaza de aparcamiento. Hacerlo no solo puede provocar una discusión pública con otro usuario de la vía; también es una práctica ilegal que puede terminar en una multa de 80 euros, si el conductor o alguien más recurre a la Policía.

Puede suceder que, por ejemplo, llegues con tus familiares o amigos al centro de una ciudad en dos vehículos diferentes, y que buscando aparcamiento te encuentres con dos plazas libres contiguas. Si decidieras estacionar ocupando temporalmente las dos plazas, mientras llega el otro vehículo, mejor no olvides que al hacerlo estarías incurriendo en una infracción de estacionamiento indebido, que podría conllevar hasta 200 euros de multa.