Multado con 200 euros tras aparcar su coche en línea sobre la señal azul: la sanción que está llegando a los conductores
Tanto las multas leves (100 euros) como graves (200 euros), se pueden reducir a la mitad de su importe si se paga en el período voluntario (unos 10 días laborables según ayuntamientos) y siempre que se renuncie a interponer un recurso administrativo.
Aparcar es uno de los grandes problemas en prácticamente cualquier localidad. Dar con el sitio adecuado, cerca del lugar al que queremos ir es, en más de una ocasión, casi un milagro. Ante la dificultad de encontrar aparcamiento, muchos consideran utilizar un vado permanente, especialmente si la zona en la que residen tiene escasez de plazas. Sin embargo, es importante tener en cuenta la normativa que regula esta práctica.
En muchas ocasiones vamos con prisas y dejamos el coche en cualquier hueco disponible sin pensar en las futuras sanciones. Pero debes tener mucho cuidado y también debes recordar que no es lo mismo aparcar que estacionar. Hablamos de parada cuando el vehículo se detiene durante un tiempo inferior a dos minutos y su conductor no lo abandona. En cambio, en el estacionamiento el vehículo permanece detenido durante más de dos minutos sin el conductor en su interior. En el capítulo VIII del Reglamento General de Circulación se explican las normas generales de parada y estacionamiento.
Uno de los errores que se suele cometer es aparcar el coche, aunque solo sea unos minutos en plazas reservadas para discapacitados. Cuando vuelves al coche después de haberlo dejado estacionado en un lugar incorrecto, si tienes suerte no recibirás una multa por aparcamiento. Sin embargo, lo normal es que veas colocado un papel en el limpiaparabrisas en el que aparecerá una cantidad con la multa correspondiente por aparcar mal.
La sanción por dejarlo en esa zona es de las más graves y asciende a los 200 euros. Tanto las multas leves (100 euros) como graves (200 euros), se pueden reducir a la mitad de su importe si se paga en el período voluntario (unos 10 días laborables según ayuntamientos) y siempre que se renuncie a interponer un recurso administrativo.
Para aparcar en una zona reservada para discapacitados, que suele anunciarse con un fondo azul y una silueta en silla de ruedas debe estar en posesión de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, tal u como se regula en el Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre. Se trata de "un documento público acreditativo del derecho de las personas que cumplan los requisitos previstos en este real decreto, para estacionar los vehículos automóviles en que se desplacen, lo más cerca posible del lugar de acceso o de destino".
También debes recordar que no puedes aparcar delante de una señal de vado, aunque sea en tu propia casa. En la legislación actual, en concreto en el Capítulo VIII dedicado a la Parada y el Estacionamiento del Reglamento General de Circulación, se establece en su artículo 91.2c la prohibición de estacionar tu vehículo “cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehículos en un vado señalizado correctamente”.
En la Ley de Tráfico se tipifica como una sanción de importancia grave: “parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones”. Al respecto, le vigente legislación considera que el hecho de aparcar en un VADO supone estacionar un vehículo en un lugar peligroso, con posibilidades de obstaculizar la circulación, como es en este caso el tránsito de personas si el VADO ocupa parte de la acera transitable por peatones o del tránsito de los vehículos que van al interior del garaje.
