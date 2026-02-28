Multado con 200 euros por no tener la señal V-19, pese a colocar bien la baliza v-16: la guardia civil ya vigila a los conductores

La baliza v-16 vuelve a estar en mediod e la poémica. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este miércoles que no se impondrán "muchas más" sanciones por no utilizar las balizas de señalización V16 que por los triángulos de emergencia.

En su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro ha señalado que no cuenta con el "número de sanciones" impuestas desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza, pero ha asegurado que en 2025 "se pusieron cinco millones de sanciones" y, "de ellas, por los triángulos, fueron 400, es decir, el 0,0008% aproximadamente".

Así respondía el titular de la cartera de Interior a los portavoces de PP, Ángel Ibáñez, y de Bildu, Jon Iñárritu, que le han preguntado por la flexibilidad en la aplicación de la norma y "porque con todos los vaivenes que han tenido, la gente todavía no se aclara y no sabe a qué atenerse".

En este sentido, Grande-Marlaska también ha insistido en que la V16 es obligatoria desde el 1 de enero, pero "lo que no hay es una política, una instrucción de poderse a hacer los controles aleatorios" como ocurre con el consumo de alcohol, de drogas o el exceso de velocidad.

"Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

Pero, aunque esta baliza llene titulares y debates, hay que tener en cuenta de que si tienes una avería en el cohe y la señalas con correctamente con la baliza, la Guardia Civil te puede multar por carecer de otra señal aun más importante si cabe: la V-19. ¿Qué es? La pegatina de la ITV

Y es que la multa por no tener la ITV en regla (ya sea porque ha caducado o porque ha recibido un dictamen negativo tras la inspección) es además considerable, así que conviene estar familiarizado con los plazos. Tal y como explican desde RACE, "en teoría, cuando pasaste la ITV te dieron la pegatina de la ITV en un color llamativo y la tuviste que colocar en la parte superior derecha del parabrisas. Si no lo hiciste, que sepas que te estás jugando una multa de 80 a 100 euros. Recuerda que la pegatina es solo orientativa, ya que indica el mes y el año, pero no el día concreto en el que te caduca la ITV. Recuerda que la multa por no tener la ITV asciende hasta los 200 euros"