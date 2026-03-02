Fecha de caducidad de la baliza v-16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso y su alternativa

La baliza v-16 ha copado titulares y temas de conversación desde que se anunció que iba a ser obligatoria a partir del pasado 1 de enero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado los "claros e importantes beneficios" de la baliza V16 frente a "los bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses, en muchas ocasiones alentados por la derecha y la ultraderecha y lo que es peor, de forma consciente y deliberada".

En su intervención en la Comisión del ramo del Congreso, Marlaska ha definido las balizas como "un dispositivo de preseñalización avanzado, de uso sencillo, que minimiza riesgos y que incrementa la seguridad". De hecho, ha detallado que, hasta el 15 de febrero, ha habido más de 100.000 activaciones de V16 publicadas en el Punto de acceso nacional de información de tráfico, lo que supone 2.300 activaciones al día. Marlaska también se ha referido al Balance de Siniestralidad Vial de 2025, cuando 103 peatones murieron en las carreteras, un 10% de los fallecidos en accidentes de tráfico, "entre otras razones, por salir de su turismo, y en algunos casos, para colocar los triángulos" de emergencia.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), aportados por el ministro, entre 2018 y 2024 "los fallecidos por atropello en carretera al bajarse del vehículo ascendieron a 159, una media de 24 personas por año". Según el ministro del Interior, el Gobierno apostó por la baliza V16 "desde el convencimiento de que ayudará a reducir este factor de mortalidad vial y porque se alinea de forma clara" con la estrategia de movilidad conectada "con un único objetivo: disminuir el número de víctimas mortales en carretera".

Cabe recordar que, tal y como señala la DGT la baliza v-16 tiene "fecha de caducidad". "El dispositivo integrará en el interior de su carcasa todos los elementos necesarios para su funcionamiento, incluidos los de comunicaciones, sin que tengas que recurrir a elementos externos como aplicaciones de teléfonos móviles u otros similares. En lo que respecta a la duración del servicio, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares cuantía alguna por el servicio de conectividad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V-16, por lo que, una vez adquiridos, no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo".

"La baliza V-16 funciona gracias a una fuente de alimentación interna que puede variar en función del modelo adquirido. Algunos utilizan pilas alcalinas no recargables y otros llevan baterías de litio recargables por USB. En todos los casos, deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Además, tal y como indica la normativa que lo regula, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses".

Una vez que se acabe la batería del dispositivo lo único que debe hacer el usuario es cambiar las pilas, que en su mayoría suelen ser del tipo AAA.