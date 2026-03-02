Interior lo confirma: no habrá controles de tráfico para buscar la baliza v-16
No tener el dispositivo de seguridad obligatorio desde enero de 2026 supone una multa de 80 euros
Muchos pensaban que, tras la implantación de la obligatoriedad de la baliza v-16 conectada, aumentarían los controles de tráfico para buscar la baliza v-16 en las guanteras de los coches. Hay que decir que no tener encima el dispositivo de seguridad obligatorio desde enero de 2026 supone una multa de 80 euros. Sin embargo, Interior ha confirmado que no habrá controles de tráfico para buscar la baliza v-16.
Entonces, ¿cómo me pueden multar? Pues es más sencillo de lo que crees en el que caso de que no lleves la baliza v-16 encima. Y es que si tienes un accidente o te ves obligado a parar el coche en el arcén, y no tienes la baliza v-16 encima, cuando se acerquen los agentes de tráfico, que es casi seguro que acabarán pasando para comprobar que todo está bien, te multarán por no llevarla puesta.
Así que aunque algunos respirarán aliviados porque esperaban nuevos controles al estilo de los de drogas y alcoholemia para buscar la baliza v-16, eso no quita que se multe a los conductores que no la lleven encima.
El ministro de Interior, Grande Marlaska, defendió hace unos días la baliza v-16 conectada como un medio para garantizar la seguridad del conductor cuando tiene que detener su coche en el arcén. Y es que para colocar la baliza no hace falta salir del coche, basta con abrir la ventana y colocarla a la parte de arriba del coche con la mano.
Triángulos
Con los triángulos nos veíamos obligados a salir del vehículo, acudir al maletero y colocar los triángulos después, algo mucho más peligroso. Entre 2018 y 2024 se registraron 159 víctimas mortales al bajarse del coche en carretera, una media de 24 fallecidos por año.
