Multado con 100 euros pese a colocar correctamente la baliza v-16 en una avería pero no tener coloca la v-13: la Guardia Civil revisa la parte trasera de los coches

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero. Hay que llevarla en el coche, tal y como indica la norma y ha recalcado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

En su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro ha señalado que no cuenta con el "número de sanciones" impuestas desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza, pero ha asegurado que en 2025 "se pusieron cinco millones de sanciones" y, "de ellas, por los triángulos, fueron 400, es decir, el 0,0008% aproximadamente".

Por lo tanto, si el coche se te avería en una vía interurbana y no dispones de la baliza V-16 para señalizar tu vehículo, vas a recibir una multa de 80 euros. Pero, mucho ojo, también puedes recibir otras de 100 euros si no llevas la señal V-13 y estás dentro del periodo obligatorio de su uso. Esta señal no es otra que la 'L' obligatoria para los conductores noveles. Más de un tercio de los conductores noveles reconocen que se sienten inseguros al volante, así lo dice el informe sobre formación vial del Observatorio Español de Conductores DUCIT. Esta inseguridad al volante aumenta el riesgo de sufrir un accidente y, por otro lado, puede llevar a cometer infracciones.

Como explican desde RACE, hay multas de tráfico típicas de las que no se salvan algunos conductores noveles. La primera tiene que ver con la señal V-13 de conductor novel, conocida popularmente como la ‘L’, que deben llevar los conductores durante su primer año con el carnet de conducir para alertar a los demás de su proceso de aprendizaje y de falta de experiencia. La ley te obliga a situarla en la parte posterior izquierda del vehículo, en un sitio visible (no vale que la lleves tumbada en la bandeja trasera). Si no lo cumples, estarás cometiendo una infracción leve castigada con una multa de 100 euros.

Si tienes más de un año del carnet de conducir y conduces con la ‘L’, también podrías recibir una multa de 100 euros porque estarías haciendo creer al resto de conductores que eres inexperto novel cuando realmente no lo eres. Esta situación se suele producir, sobre todo, en el caso de conductores que comparten el mismo coche, como entre padres e hijos o entre hermanos, por lo que, si es tu caso, acuérdate de quitarla o ponerla, según corresponda.