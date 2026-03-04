Multado con 200 euros por no te asegurado al perro: la Guardia Civil ya vigila a los conductores tras la aprobación de la "controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales"

Tener a un perro no es solo contar con un amigo fiel que esté junto a nosotros en los buenos, pero también en los malos momentos. Hay que protegerlo, cuidarlo, alimentarlo, comprobar que sanitariamente tenga todo en orden y, muy importante, asegurarse que cuando viajemos con él en coche vaya tan protegido como otro acompañante más. Ya no solo por su seguridad y la de los que le acompañan, sino también porqué la ley se ha puesto firme con este asunto.

"La entrada en vigor, el pasado 29 de septiembre, de la controvertida Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales incorpora muchos cambios encaminados a proteger a las mascotas. Una norma que no habla solo de prevenir el maltrato y/o abandono de los animales, sino que fija las condiciones mínimas en las que estos deben vivir, aborda la educación de sus dueños y establece prohibiciones y obligaciones respecto a la forma en la que estos pueden ser trasladados", explican desde RACE

El Reglamento General de Circulación ya establece una serie de normas generales respecto al transporte de animales. Así, en el artículo 18.1 se especifica que “[el conductor] deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”.

Debes saber que incumplir las normas conlleva un castigo, y en el caso del transporte de animales en un vehículo supone una multa por incumplir el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación. Concretamente el texto de este artículo dice lo siguiente: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos”.

Como señalan desde RACE, "esta misma normativa, en el artículo 3, considera infracción muy grave conducir de forma temeraria, y grave hacerlo de forma negligente creando una situación de riesgo, algo que un agente de tráfico de la Guardia Civil puede considerar si el animal viaja en el regazo del conductor o totalmente suelto en el habitáculo". Por, ello, puede considerarse una infracción "grave" que "la mascota no está asegurada correctamente, aunque tenga algún tipo de sujeción". En este escenario, la sanción para el conductor será de 200 euros aunque no conlleva retirada de puntos del permiso de conducir,