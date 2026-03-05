Citroën ha iniciado el año 2026 posicionándose en el Top 8 del mercado español, con una tendencia de crecimiento considerable respecto al año anterior. El Citroën C5 Aircross es su modelo buque insignia, un espectacular SUV destinado a competir en el segmento C y que está disponible en versión 100% eléctrica.

Diseñado y fabricado en Francia, el nuevo Citroën ë-C5 Aircross de “cero emisiones” destaca por sus extraordinarias cifras de autonomía de marcha con una carga. Este modelo, el más espacioso, cómodo y tecnológico fabricado nunca por Citroën, puede ofrecer una autonomía homologada WLTP de hasta 680 km, posicionándose como una opción ideal para los conductores más exigentes con la eficiencia.

Nuevo Citroën ë-C5 Aircross: hasta 680 km de autonomía / Citroën

Autonomía extendida

En lo que se refiere a las motorizaciones disponibles, el Citroën ë-C5 Aircross establece nuevas referencias para viajar sin preocupaciones, gracias a su nueva versión Extended Range de autonomía extendida, con la que se pueden recorrer hasta 680 km sin necesidad de recargar, según mediciones WLTP. La batería de esta versión tiene una capacidad útil de 97 kWh y el motor eléctrico desarrolla una potencia máxima de 170 kW (230 CV).

La segunda opción es el Citroën ë-C5 Aircross Autonomy Comfort, versión que ofrece un óptimo equilibrio entre accesibilidad y autonomía. Equipa una batería con capacidad útil de 73 kWh y una potencia máxima de 157 kW (210 CV). El consumo medio homologado WLTP es de 17 kWh/100 km y la autonomía puede alcanzar hasta 520 km en ciclo combinado.

En lo que se refiere a las motorizaciones disponibles, el Citroën ë-C5 Aircross establece nuevas referencias para viajar sin preocupaciones / Citroën

Recarga sencilla y rápida

Para facilitar la carga en el hogar, Citroën ofrece Free2move Charge Wallbox. El Citroën ë-C5 Aircross está equipado de serie con un cargador trifásico de 11 kW, o bien un opcional de 22 kW. En ambos casos incluye tecnología V2L que permite al vehículo suministrar electricidad a dispositivos externos como, por ejemplo, un ordenador portátil, una bicicleta eléctrica o un pequeño refrigerador para conservar alimentos.

El nuevo Citroën ë-C5 Aircross admite una carga rápida de 160 kW en corriente continua en supercargadores, lo que permite recuperar del 20% al 80% en solo 30 minutos en la versión Comfort Range, o bien en 27 minutos en la variante Long Range. La aplicación Free2move Charge facilita el acceso a una de las redes públicas más grandes de Europa, con más de 1.000.000 de puntos de recarga.

Nuevo Citroën ë-C5 Aircross / Citroën

Tres modos de conducción

En el nuevo Citroën ë-C5 Aircross, el conductor puede elegir entre tres modos de conducción. Normal es el modo predeterminado, la potencia y el par están ligeramente limitados cuando la presión del acelerador está entre 0 y 70% y, más allá del 70%, están disponibles la potencia y el par máximos.

El modo Eco optimiza la autonomía reduciendo el rendimiento de la calefacción y el aire acondicionado, así como la potencia y el par, que sin embargo continúan disponibles cuando se necesita una fuerte aceleración.

Finalmente, el modo deportivo proporciona el 100% de la potencia y el par en todo momento, junto con configuraciones específicas de aceleración, dirección y transmisión para lograr el máximo rendimiento.

Un sistema de frenado regenerativo de tres etapas optimiza el uso de la energía cinética del vehículo para recargar la batería. Utilizando las levas situadas detrás del volante, el conductor puede seleccionar uno de los tres niveles de fuerza de desaceleración. Los dos modos que provocan mayores desaceleraciones hacen que las luces de freno se enciendan automáticamente.

Nuevo Citroën ë-C5 Aircross: hasta 680 km de autonomía / Citroën

El nuevo Citroën ë-C5 Aircross puede equiparse con una bomba de calor que garantiza una temperatura ideal en el habitáculo consumiendo significativamente menos energía que un sistema de calefacción tradicional. Por ejemplo, cuando la temperatura exterior desciende por debajo de cero grados, la energía ahorrada mediante este sistema puede aumentar la autonomía del vehículo en 25 km.

Noticias relacionadas

Por su condición de modelo 100% eléctrico, el nuevo Citroën ë-C5 Aircross está disponible con unas ofertas comerciales muy competitivas. El cliente puede beneficiarse de hasta 8.500 euros gracias al Plan Auto+, además de las deducciones del IRPF y del CAE existentes por la compra de un coche eléctrico.