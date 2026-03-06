La DGT se pone firme: multa de 500 euros por llevar la baliza V16 sin este documento
Los conductores no deben olvidar todos los elementos obligatorios que se deben llevar en el vehículo
La baliza V16 es obligatoria en España desde el 1 de enero de 2026. Hay que llevarla en el coche siempre y utilizarla en caso de accidente. Sin embargo, la DGT recuerda que llevarla no sustituye a los documentos obligatorios que deben acompañar siempre al conductor y al vehículo.
Los agentes advierten de que un vehículo puede enfrentarse a multas de hasta 500 euros si falta uno de los documentos esenciales que la normativa exige llevar durante la conducción. Si un vehículo carece de permiso de cirulación las multas pueden llegar a ser de 500 euros (por mucho que lleve la baliza V16 para casos de accidente).
Con llevar la baliza no basta. “Hay que activarla conectándose automáticamente a la plataforma DGT 3.0, lo que implica escanear el código QR y vincularla con una app como Incidence APP o webs como validatuv16".
Es importante tenerlo en cuenta porque sino puedes llegar a enfrentarte a una mula de 80 euros en el caso de que no pase nada o de 200 euros si tienes un accidente y la baliza no está bien homologada o conectada con la Dirección General de Tráfico.
Muchas de las balizas V16 que se comercializaron al principio (cuando se tuvo conocimiento de su obligatoriedad) no estaban homologadas. Por lo que tuvieron que ser sustituidas por otras que sí dieran aviso a la Dirección General de Tráfico en caso de accidente. Esa conectividad es la que muchos usuarios criticaron en su día. “Cuando más vulnerable eres que estás tirado con el coche te obligan a poner tu posición en un mapa”, señalaron varios conductores a través de las redes sociales.
