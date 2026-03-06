Multa de 200 euros por usar un dispositivo de manos libres para hablar por teléfono durante la conducción: la DGT se pone firme

Dice una máxima legal que la ignorancia de una ley no exhime de su cumplimiento. Y eso es lo que pasa fundamentalmente con el reglamento de tráfico. Muchas veces los conductores no son conscientes de que están cometiendo una ilegalidad y, a pesar de todo, acaban teniendo que pagar una multa.

En muchas ocasiones una de las polémicas más importantes tienen que ver con el uso del teléfono móvil durante la conducción. son muchos los usuarios que no saben si lo pueden usar. Pues la respuesta es que no. La Dirección General de Tráfico asegura que "la cuarta parte de los accidentes que se producen están causados por una conducción distraída o por falta de atención". Es decir: no se puede manipular con las manos el móvil. Si se puede, en cambio, hablar por un manos libres. Pero ojo porque hacerlo con cascos no se considera manos libres. La legislación es muy clara al respecto y te pueden caer multas de hasta 200 euros.

"Mientras se conduce, usar un móvil sin manos libres, leer o enviar mensajes o utilizar auriculares (aunque solo sea uno) es motivo de sanción. También el uso manual de navegadores u otros dispositivos electrónicos. Conducir sujetando el móvil con la mano se castiga con la retirada de 6 puntos", señalan en la propia Dirección General de Tráfico añadiendo además que esa infracción también lleva aparejada una multa de 200 euros. Casi nada.

Pero ojo que existen muchas estafas alrededor de esto. No en vano la Dirección General de Tráfico lleva meses alertando de que en no pocas ocasiones se utiliza su nombre para etsafar a los conductores que acaban cayendo en estafas. Si te llega un mensaje de una multa que supuestamente te ha puesto la Dirección Generl de Tráfico debes tener cuidado y siempre comprobar que, efectivamente, existe esa sanción. Para ello basta con consultar con la página oficial de la DGT.