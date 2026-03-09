Multado con 200 euros por detener el coche y no tener a la vista la señal V-15: la Guardia Civil vigila que los coches tengan el distintivo que "da datos sobre las personas que conducen"

Si hay una palabra relacionada con el motor que haya sonado con fuerza en los últimos meses, esa ha sido la baliza v-16. Este dispositivo, que sustituye a los triángulos de emergencia de los coches y que es obligatorio desde el pasado 1 de enero, ha generado polémicas y titulares. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado los "claros e importantes beneficios" de la baliza V16 frente a "los bulos y noticias engañosas que han circulado en los últimos meses, en muchas ocasiones alentados por la derecha y la ultraderecha y lo que es peor, de forma consciente y deliberada".

Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), aportados por el ministro, entre 2018 y 2024 "los fallecidos por atropello en carretera al bajarse del vehículo ascendieron a 159, una media de 24 personas por año". Según el ministro del Interior, el Gobierno apostó por la baliza V16 "desde el convencimiento de que ayudará a reducir este factor de mortalidad vial y porque se alinea de forma clara" con la estrategia de movilidad conectada "con un único objetivo: disminuir el número de víctimas mortales en carretera".

No llevar la baliza v-16 en el coche en el momento en el que tenemos una avería en el vehículo puede suponer una sanción de 80 euros. Pero existen otras señales indicativas en el vehículo que también debemos conocer y cumplir con la normativa que establecen si no queremos ser sancionados.

Al margen de las mejoras que vienen de la mano de la digitalización, con el vehículo conectado y la recepción de información sobre el tráfico directamente en el panel del conductor, determinados vehículos están obligados a llevar señales que permitan al resto de conductores tener más conocimiento de con quién comparten la vía. Estas señales indican la longitud, el peso, las características de la carga, la velocidad a la que pueden circular, etc. Tal y como explican desde la dirección General de Tráfico (DGT), "existen hasta 27 señales recogidas en el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos y todas ellas se nombran con la letra V seguida de un número que determina qué tipo de información ofrece. El propio Reglamento establece las características que debe tener cada una de ellas: dimensiones, material, colocación o uso, entre otras. La mayor parte de estas señales se concretan en placas y hacen referencia a una cualidad diferencial del vehículo que las porta. Tan solo la V-13 (conductor novel) y la V-15 (conductor con discapacidad) nos dan datos sobre las personas que conducen, sometidas a determinadas condiciones. Ambas informan de que pueden realizar una conducción particular. En el caso de los segundos también señalan ciertas preferencias en el aparcamiento".

Respecto a la v-15, debes saber que el uso indebido de la señal V-15 (distintivo para vehículos de personas con movilidad reducida) conlleva sanciones graves. Aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida sin llevar la tarjeta o usarla indebidamente puede resultar en una multa de 200 euros. Esta sanción puede venir acompañada de la retirada del vehículo por la grúa municipal, con los gastos asociados.