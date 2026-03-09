Multado con 200 euros sin exceder la velocidad: la DGT se pone seria de cara a Semana Santa con el nuevo radar en autovía que ya sanciona a los conductores

Cada vez queda menos para el esperado puente de Semana Santa y será millones los conductores que se desplacen por el territorio nacional durante esas fechas. Para controlar la seguridad de los usuarios, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas dentro del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en vías convencionales y de alta ocupación previstos para 2025. De estos, ya se han puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

Los nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos nuevos radares, recibirán una carta informativa advirtiéndoles de que han sido captados por un radar con exceso de velocidad. Pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será denunciado y recibirá una multa con el importe correspondiente.

"Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves", ha defendido la DGT.

En el caso de Asturias, se han puesto en marcha dos radares fijos en la AS-116 (3+200 D) y en la AS-377 (1+150 C); mientras que en la provincia de Ávila se han activado cuatro radares de tramo en la AV-562 (del 11+435 al 9+190 y del 9+190 al 11+435) y en la N-403 (del 86+250 D al 83+320 C y del 83+320 C al 86+250 D).

Además, la DGT ha instalado un nuevo dispositivo que mide si el vehículo pisa la línea continua en un cambio de carril. Los radares que probará la Comunidad de Madrid se ubican en puntos estratégicos de la A‑1, A‑2, A‑42 y A‑6. La multa a los conductores que sean grabados pisando una línea continua será de 200 euros, aunque no conlleva la pérdida de puntos del carnet de conducir. Por el momento, en Asturias no ha instalado ningún dispositivo de estas características

Noticias relacionadas

Y no es la única novedad en este tipo de dispositivos. Una autovía de Cataluña ha sido pionera en la instalación de un control de velocidad monitorizado por la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la autopista AP-7 entre Maçanet de La Selva (Girona) y El Vendrell (Tarragona). La consejera de Interior del gobierno catalán, Núria Parlon, anunciaba la implementación de la velocidad variable en la AP-7, en un tramo de aproximadamente 150 kilómetros que se extenderá desde Maçanet de la Selva hasta El Vendrell. Esta medida es una de las iniciativas que el Departamento de Interior considera esenciales para reducir la siniestralidad en esta vía, junto con obras en carriles complementarios y de incorporación, la instalación de más radares y controles, y la puesta en marcha de un sistema predictivo de accidentes utilizando Inteligencia Artificial (IA).