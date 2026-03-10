Multado con 300 euros por el nuevo radar que pone 10.000 sanciones en 3 días y "cubre más distancia": la DGT instala nuevos aparatos de cara a Semana Santa

Ya son muchos los conductores que cuentan los días para las esperadas vacaciones de Semana Santa, unos días que sirven de oasis entre las de Navidad y las deseadas del verano. Por ello, se esperan que se produzcan millones de desplazamientos, tanto a las zonas de costa, como también al interior.

Para reforzar la seguridad en los traslados y evitar siniestros, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que "Tráfico pone en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas". Forman parte del Plan de instalación de 122 nuevos puntos de control de velocidad en carreteras convencionales y vías de alta ocupación previstos para 2025 de los que ya se han puesto en servicio 106 y que se terminarán de instalar a lo largo de 2026. 20 de los nuevos puntos de control de velocidad son fijos y 13 de tramo. Durante el primer mes los nuevos radares avisarán a los conductores del exceso de velocidad cometido con el envío de una carta y pasado este tiempo comenzarán a denunciar.

Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

Y no es la única novedad. Para seguir concienciando a la ciudadanía de la importancia de respetar la velocidad por la vía en la que se circula, así como controlar los accidentes por ir demasiado rápido, la DGT ha implantado este año radares móviles con ruedas, más conocidos como radares carro y utilizados principalmente en Francia para controlar tramos de riesgo como las zonas de obras. Así lo contaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"El objetivo de estos nuevos radares no es otro que reducir la siniestralidad en las carreteras catalanas, un objetivo que se traduce en este decenio 2020-2030 en reducir al 50% las víctimas mortales por accidente de tráfico. De hecho, en los tramos donde ya se ha instalado un cinemómetro, la siniestralidad ha bajado entre el 65% y el 80%. Con la movilidad y la autonomía que caracterizan a estos dispositivos, el SCT podrá controlar el exceso de velocidad en cualquier vía y, de este modo, cubrir más territorio para frenar la dispersión actual de la accidentalidad", explican desde Tránsit,

"Para determinar en qué puntos se situarán los carros radar, Trànsit ha elaborado un estudio en el cual se han analizado los tramos donde se concentra más accidentalidad y que servirá para elegir las ubicaciones. Estos cinemómetros móviles se situarán al margen de la carretera y, por lo tanto, serán visibles para los conductores. Por otro lado, los aparatos serán más resistentes, puesto que se han construido con una carcasa a prueba de vandalismos. Los primeros dos radares en remolque se colocarán inicialmente en la C-31 (en el kilómetro 196, en Bellvitge, sentido Castelldefels) y en la AP-7 (en el kilómetro 141, en Santa Perpètua de Mogoda, sentido Tarragona), tramos que registran habitualmente una elevada accidentalidad".

Los dos primeros 'carro radares' que se activaron en Catalunya -en la AP-7, en Santa Perpetua de la Mogoda, en sentido Tarragona, y en la C-31 en Bellvitge, en sentido Castelldefels- multaron en los tres primeros días a 9.980 conductores por exceso de velocidad. El responsable del Interior ha agregado que en Francia tienen "más de un centenar" para "controlar tramos de riesgo".

Por el momento, no se ha instalado ninguno de estos nuevos radares en Asturias, aunque no se descarte que su uso se extienda a las carreteras del territorio nacional. Estos nuevos radares operarán, por ejemplo, en los tramos de obras de carreteras de dos o tres kilómetros donde se indica la necesidad de reducir la velocidad por la situación de la carretera o porque hay un riesgo para los trabajadores.