Multado con 200 euros por no llevar dentro del coche el dispositivo de seguridad: la Guardia Civil revisa los asientos de cara a Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde este lunes hasta el próximo domingo una campaña de vigilancia y control centrada en el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil, tanto en vías urbanas como interurbanas.

La campaña está incluida en el calendario anual de actuaciones de la DGT y coordinada con la red europea de policías de tráfico (RoadPol).

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías autonómicas y locales que se unan a la campaña aumentarán la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías y en todos los ocupantes de los vehículos, independientemente de que viajen en los asientos delanteros o traseros.

También se intensificará la vigilancia de su uso desde el aire, así como con el control automatizado a través de cámaras de la DGT ubicadas tanto en vías convencionales como en autopistas y autovías.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con cuatro puntos y multa de 200 euros no llevar puesto el cinturón de seguridad y no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o hacerlo de forma incorrecta.

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de vehículos motorizados de tener lesiones producidas en siniestros viales.

El uso del cinturón de seguridad reduce a la mitad el riesgo de fallecimiento, con la máxima efectividad en los vuelcos, cuando la mortalidad baja un 77%. En vías urbanas, la posibilidad de resultar herido grave o fallecer es cinco veces menor con el cinturón puesto.

En 2025, y con datos provisionales a 24 horas en vías interurbanas, 157 personas fallecidos en coches y furgonetas no llevaban puesto el cinturón o la sillita infantil en el momento del siniestro.

En el ámbito europeo, entre el 25% y el 50% de los ocupantes de automóviles con lesiones mortales no llevaban puesto un cinturón de seguridad y solo un tercio de los niños están correctamente sujetos.

Además, podrían evitarse 900 muertes al año en Europa si el 99% de conductores y ocupantes utilizarán de forma adecuada los sistemas de retención, según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO, por sus siglas en inglés).

Aunque el porcentaje general de uso del cinturón es elevado, los datos de siniestralidad de fallecidos y heridos graves muestran que el riesgo persiste, por lo que hay que la DGT insiste en su uso para aumentar el porcentaje de ocupantes que los utilizan y así contribuir a salvar vidas.

"No utilizar el cinturón en las plazas traseras no solo pone en riesgo a la persona que no se lo abrocha, sino también al resto de ocupantes. En un impacto frontal, la probabilidad de que un pasajero trasero sin sujeción golpee mortalmente a un ocupante de los asientos delanteros puede multiplicarse hasta por ocho", según la DGT.