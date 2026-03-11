Multado con 200 euros más el precio de la baliza v-16 por el fallo al colocarla en el capó: la Guardia Civil intensifica la vigilancia en los conductores

Quedan pocos días para las vacaciones de Semana Santa y se espera que haya millones de desplazamientos por todo el país. Además, se trata de la primera operación salida y regresa del año multitudinaria en la que la baliza v-16 es obligatoria. Un aparato que ha dado mucho de que hablar en los últimos meses y que ya debes llevar en tu guantera y usar en caso de avería en una vía interurbana.

Una encuesta de OCU revela que la gran mayoría de las balizas adquiridas entonces costaron menos de 40 euros, el precio mínimo que tenían los modelos conformes a la normativa (ahora son más baratos y pueden adquirirse desde 30 euros).

El uso de modelos no homologados es sancionable a partir de enero con una multa de 80 euros que puede ascender hasta los 200 euros. Además, supone un riesgo para el conductor, ya que este tipo de balizas no trasmiten la localización del vehículo averiado al centro de gestión de tráfico para avisar de la inmovilización a otros conductores.

En este sentido, la DGT recuerda que cada año fallecen una media de 25 personas atropelladas al salir de su vehículo averiado o siniestrado.

OCU recomienda a quienes ya tienen una baliza V16 y a quienes vayan a adquirirla, comprobar previamente que el etiquetado incluye la advertencia "conectada a la DGT 3.0"; que la carcasa lleva inscrito un número de homologación; y para mayor seguridad, que está incluido en el listado de dispositivos homologados que ofrece la web de la DGT.

OCU sigue detectando la venta online de balizas luminosas V16 de señalización no homologadas, aunque ahora en mucha menor medida. Como también ha observado una bajada del precio mínimo de los modelos homologados: de 40 euros antes del verano a 30 euros en la actualidad. En cualquier caso insta a DGT para que vigile la comercialización de balizas V16 no homologadas y se asegure de su retirada en las plataformas de venta online. Para aquellos que tengan dudas a la hora de adquirir la baliza (en el caso de que aun no la tenga) o saber si la que han comprado cumple con la normativa, la Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con una página web en la que se muestran las marcas y modelos certificados. La normativa española únicamente reconoce la baliza V-16 conectada como medio para la señalización de vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026. En este sentido, es preciso recordar que la sustitución de los triángulos está justificada por motivos de seguridad vial, al considerar el riesgo de atropello que supone la colocación de los triángulos por tener que andar, al menos, 100 metros por la calzada sin que haya garantía de que se mantengan en su sitio una vez colocados.