Multado con 200 euros por no superar la velocidad: la DGT se pone seria para Semana Santa con los nuevos "radares negros" que vigilan a los conductores y acompañantes

Cada vez queda menos para el inicio de las vacaciones de Semana Santa, un momento esperado por muchos y que, seguramente, provoque grandes desplazamientos por todo el país. Por lo pronto la Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas dentro del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en vías convencionales y de alta ocupación previstos para 2025. De estos, ya se han puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026. Los nuevos puntos de control de velocidad están señalizados en la carretera, publicados en la página web de la DGT y sus ubicaciones puestas a disposición de los operadores para que los incluyan en sus navegadores.

En Semana Santa lo más seguro es que se produzcan desplazamientos a las localidades de costa y del sur de España. Pero muchos ciudadanos también aprovecharán la oportunidad para bajar a Madrid, aprovechando que está se 'vacía' por esas fechas. Si van a bajar en coche deben tener precaución con un tipo de radar que solo está en esta ciudad y en uno de sus accesos más transitados.

Una de las multas más comunes en España es la de velocidad, donde los diferentes radares distribuidos por las carreteras de la geografía nacional (ya sean fijos o móviles) sancionan a aquellos vehículos que exceden el límite permitido. Pero, aparte de los radares que detectan la velocidad, existe un nuevo sistema que permite comprobar a la DGT cuántos ocupantes están dentro de un vehículo y poder sancionar a los conductores.

En España ya se ha empezado a implantar los denominados "radares negros", que ya funcionan en Francia y que reciben este nombre por su particular color. El principal objetivo de estos aparatos es que se cumpla la normativa relativa a los carriles de alta ocupación. Los "radares negros" se encargan principalmente de vigilar los carriles VAO, que se encuentran en ciudades como Madrid. Los Vehículos con alta ocupación (VAO) son aquellos automóviles destinados exclusivamente al transporte de personas, cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramo y que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo de la red viaria se fije. En la actualidad, la DGT localiza carriles VAO en la calzada central de la carretera A-6 (kms. 6 al 20), en Madrid, y en los carriles izquierdos de ambos sentidos de la carretera GR-3211 (kms. 0,115 al 1,410, en sentido creciente y 0,105 al 1,530, sentido decreciente), en Granada. No obstante, en el caso de Madrid, el Ministerio de Fomento esta estudiando la posibilidad de implementar dos nuevos carriles Bus-VAO en la A-2 y en la A-5.

Para circular por estos carriles se exige un mínimo de dos ocupantes incluido el conductor, quedando limitada su utilización a motocicletas de dos o tres ruedas, turismos, autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, autobuses articulados y vehículos mixtos adaptables.

Con informan desde RACE, Circular indebidamente por un carril VAO (Vehículos de Alta Ocupación) en España está considerado una infracción grave, sancionada con una multa de 200 euros. Generalmente no conlleva pérdida de puntos del carné, pero sí la sanción económica por no cumplir la ocupación mínima, usarlo con vehículos no autorizados, o en 2026, por circular solo con etiqueta 0.

También pueden ser utilizados por vehículos ocupados sólo por el conductor cuando se trate de los vehículos citados anteriormente si ostentan la señal V-15, por los titulares de permisos de conducción con limitación física acreditada si figura consignado el código nacional 200 y se dispone de autorización en anexo expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, así como las motocicletas de dos o tres ruedas o los autobuses con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y autobuses articulados, explican desde la asociación de automovilistas europeos.