La DGT confirma lo que hay que hacer con la baliza v-16 tras su adquisición: "Se recomienda sustituirlas preventivamente cada año"

La baliza v-16 ha llegado para quedarse. Este pequeño dispositivo, que debe guardarse en la guantera de nuestro coche cuando no está en uso, sustituye a los clásicos triángulos en caso de inmovilización de vehículo en la calzada. Y a partir del pasado 1 de enero se ha convertido en el único medio legal para la señalización de vehículos inmovilizados en la calzada.

Desde el anuncio del uso de este aparato, son muchas las dudas y bulos que han surgido en cuanto a su funcionamiento y localización. La Dirección General de Tráfico (DGT), ha querido dar respuesta a todas las dudas de los usuarios. Por ejemplo, " con el dispositivo de preseñalización V-16 no estás geolocalizado en todo momento, no podrán seguirte, ni saber la velocidad a la que circulas. La baliza únicamente transmite la posición y sólo cuando es activada en caso de accidente o avería, pero no transmite ningún tipo de datos personales ni datos relacionados con el vehículo. La única función de la geolocalización en el momento de la activación es la de tener visibilidad virtual para poder avisar al resto de usuarios de la vía y evitar más incidentes en carretera".

Y es que el tema de la geolocalización ha dado mucho de que hablar. Tal y como dice la DGT, "la baliza no está personalizada con la matrícula y los vehículos nuevos no vendrán con la baliza instalada. La privacidad está protegida ya que la DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido y no la identidad del ocupante. No es necesario proporcionar ningún tipo de dato ni dar de alta el dispositivo. La DGT no solicita datos personales en ningún caso. Existen algunos fabricantes que los piden al hacer la compra porque tienen aplicaciones propias, pero el comprador no tiene por qué facilitar ningún tipo de dato, ya que es un proceso completamente anónimo".

Respecto a su uso y durabilidad, la DGT también es clara en este asunto: "La baliza V-16 funciona gracias a una fuente de alimentación interna que puede variar en función del modelo adquirido. Algunos utilizan pilas alcalinas no recargables y otros llevan baterías de litio recargables por USB. En todos los casos, deben garantizar un mínimo de 30 minutos de funcionamiento continuo tras la activación. Además, tal y como indica la normativa que lo regula, deben tener una autonomía mínima, en reposo, de 18 meses. Para mantener la eficacia del dispositivo, es esencial revisar su estado regularmente. En el caso de las pilas, se recomienda sustituirlas preventivamente cada año. Si el dispositivo funciona con batería, conviene realizar una carga completa una vez al año, como mínimo".

