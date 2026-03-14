Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa

Quedan poco días para el inicio de la vacaciones de Semana Santa, un momento muy esperado para millones de españoles. Viajes a la costa, procesiones, reencuentro con familiares o escapadas de turismo... El plan da igual, lo importante es disfrutarlo.

Pero también debes tener en cuenta que son unas fechas en las que se esperan millones de desplazamientos a lo largo y ancho del país, por lo que hay que extremar la precaución a la hora de coger el coche y respetar todas las normas de circulación si no quieres poner en peligro a los demás y quieres evitar una sanción. Para velar por la seguridad de los conductores, la Dirección General de Tráfico ha anunciado que pone en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once Comunidades Autónomas. "Estos nuevos cinemómetros, 20 fijos y 13 de tramo, están ubicados en carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia".

Además, la de Semana Santa es la primera Operación Salida en la que será obligatoria el uso de la baliza v-16. Recientemente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska también ha insistido en que la V16 es obligatoria desde el 1 de enero, pero "lo que no hay es una política, una instrucción de poderse a hacer los controles aleatorios" como ocurre con el consumo de alcohol, de drogas o el exceso de velocidad.

"Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia, tiene que señalizarlo y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción", ha manifestado el ministro, que ha añadido que se tendrá que hacer una "evaluación" del resultado de esta medida una vez haya transcurrido el tiempo de vigencia. "No llevamos todavía dos meses", ha subrayado.

Pero, aunque esta baliza llene titulares y debates, hay que tener en cuenta de que si tienes una avería en el coche y la señalas con correctamente con la baliza, la Guardia Civil te puede multar por carecer de otra señal aún más importante si cabe: la V-19. ¿Qué es? La pegatina de la ITV

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Y es que la multa por no tener la ITV en regla (ya sea porque ha caducado o porque ha recibido un dictamen negativo tras la inspección) es además considerable, así que conviene estar familiarizado con los plazos. Tal y como explican desde RACE, "en teoría, cuando pasaste la ITV te dieron la pegatina de la ITV en un color llamativo y la tuviste que colocar en la parte superior derecha del parabrisas. Si no lo hiciste, que sepas que te estás jugando una multa de 80 a 100 euros. Recuerda que la pegatina es solo orientativa, ya que indica el mes y el año, pero no el día concreto en el que te caduca la ITV. Recuerda que la multa por no tener la ITV asciende hasta los 200 euros"