El gesto con la mano que casi nadie conoce y que alerta a la Policía de que estás en peligro
Esta simple señal puede salvarte la vida
Muy pocos conocen este gesto que se hace con la mano y que "puede marcar un antes y un después en la vida de alguien que está en apuros". Lo advierte la Policía Nacional a través de un vídeo en sus redes sociales, en el que explica en qué consiste la llamada señal contra la violencia machista. Consiste en mostrar la palma de la mano y doblar el pulgar hacia dentro, a la vez que el resto de dedos se cierran sobre él, atrapándolo. El movimiento se repite varias. Abrir y cerrar; abrir y cerrar...
Una agente de la Policía Nacional en Madrid, Blanca, cuenta cómo gracias a este sencillo gesto, a menudo desconocido, consiguió salvarle la vida a una chica. "Íbamos a iniciar la jornada laboral y de camino a comisaría, una chica me mira a los ojos y me hace un gesto. Ella estaba sentada en un banco al lado de un varón y tenía la mano por detrás de la espalda haciendo este gesto en repetidas ocasiones", detalla. El gesto de que está en peligro y necesita ayuda.
"Cuando vi ese gesto sabía que me estaba pidiendo ayuda", señala Blanca. Fue así cuando se lo comunicó a su compañero y decidieron intervenir. "Nos identificamos como policías y les preguntamos si estaba todo bien. En ese momento, ella empieza a llorar y a temblar. Yo le digo que me acompañe a comisaría y, durante el trayecto, ella solo me repetía en bucle: 'Es capaz de todo, me va a matar'. Estaba en estado de shock. Tardó unos veinte minutos en ser capaz de decir su nombre".
Nadie se dio cuenta durante cuatro horas
Lo peor de todo, remata la agente de la Policía Local, es que esta víctima de violencia de género había estado haciendo el gesto una vez detrás de otra. Sin que nadie se hubiese enterado. "En este caso, nosotros pudimos intervenir, porque conocíamos este gesto. Pero la víctima llevaba cuatro horas sin que nadie supiese identificarlo. Por eso es importante que tú también lo conozcas", concluye la agente.
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