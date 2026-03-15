La Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa: los agentes miran tu móvil para evitar que uses una determinada aplicación
Las multas pueden llegar a los 200 euros
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ella se esperan miles de desplazamientos por carretera. Aunque las cifras definitivas de la Dirección General de Tráfico (DGT) suelen publicarse pocos días antes del periodo vacacional (en esta ocasión, la primera semana de abril), las proyecciones indican que se mantendrán o superarán los niveles de años anteriores. Esto son más de 16 millones de viajes de largo recorrido.
Con motivo de ello, la Guardia Civil extremará la vigilancia. Y no solo para controlar los excesos de velocidad o que todos los vehículos lleven la famosa baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar una avería o un accidente. Los agentes también pondrán mucho empeño en los móviles de los conductores y sus acompañantes.
La Guardia Civil ha advertido a través de sus redes sociales que avisar de la ubicación de un control policial a otros conductores por medio de determinadas aplicaciones móviles "pone en riesgo la seguridad colectiva".
Multas
"¿Sabías que al avisar de la ubicación de un control policial podrías estar ayudando a un delincuente a huir o a cometer un delito? Sé parte de la solución, no del riesgo?", avisa el Instituto Armado.
Avisar de un control policial utilizando ráfagas de luces también tiene castigo. En concreto, los conductores que realicen esta acción se enfrentarán a multas de hasta 100 euros. En casos más graves, si se considera que se ha puesto en peligro la seguridad vial, la multa puede ascender a 200.
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